Шойгу замість Патрушева: експерт розкрив, у чому 'знущання' Путіна

Путін не захотів сваритися з Патрушевим, а призначення Шойгу до Радбезу РФ стало певним "знущанням" з боку глави Кремля, вважає Володимир Фесенко.

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Путін відреагував на удар угруповання Патрушева по групі Ковальчука / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот YouTube

Відставки Миколи Патрушева з посади секретаря Радбезу країни-агресора Росії і Сергія Шойгу з посади міністра оборони - звичайний маневр Володимира Путіна. Група Патрушева завдала удару по Ковальчуках, і щоб не сваритися із самим Патрушевим, його відставили з посади секретаря Радбезу і дали нову посаду його синові. Про це заявив координатор політичного центру "Легіон Свобода Росії", ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

"У цьому випадку відбувається абсолютно звичайний для Путіна баланс сил. Угруповання Патрушева завдало дуже сильного удару по плану Ковальчуків. І щоб не сваритися з Миколою Платоновичем, Путін зробив крок щодо підвищення його сина - він, звісно, не дав йому посаду прем'єра (я від самого початку говорив, що цього не станеться за жодних умов), але його трохи підвищили до посади віцепрем'єра. При цьому за ним зберегли контроль за міністерством сільського господарства, і як віцепрем'єра його наділили низкою кураторських функцій", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Також політик додав, що Путін трохи познущався над Шойгу, оскільки "наїхали" на колишнього міністра оборони якраз таки з Радбезу.

"А раз підвищили, то десь відняти, та й узагалі покарати за спроби забігти поперед батька і лобіювати своїх людей на посади. Щодо Патрушева це, звичайно, покарання. Тому в призначенні Шойгу на місце Патрушева в розумінні Путіна є якесь легке знущання. Мовляв, на Шойгу "наїхали" якраз із цієї позиції і тепер її віддали Шойгу", - підкреслив Ілля Пономарьов.

Путін звільнив Шойгу і Патрушева

Путін прибрав Шойгу з посади міністра оборони і звільнив Патрушева 12 травня. Шойгу був призначений на посаду секретаря Ради безпеки Росії. Посаду раніше обіймав Патрушев.

Новим міністром оборони Росії призначили Андрія Білоусова: Путін вніс його прізвище до списку своїх кандидатур в уряд, і Держдума підтримала ініціативу. Білоусов - економіст, якого вважають людиною Путіна.

Путін замінив Шойгу Бєлоусовим, щоб посилити свою підготовку до затяжної війни проти України і можливого військового протистояння з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Патрушева призначили одним із помічників президента РФ.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Дивіться відео, в якому Ілля Пономарьов пояснив кадрові перестановки у владі Росії:

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