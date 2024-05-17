Путін хоче домовитися про мир, але не з Україною: Маломуж розкрив деталі

Крім ядерного шантажу у Путіна немає важелів, щоб змусити світ врахувати його умови.

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Путін хоче домовитися про мир зі США та Європою, сказав Микола Маломуж / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Російський диктатор Володимир Путін намагається залякувати Захід ядерною зброєю, тому що бачить консолідацію світових гравців проти нього. За допомогою погроз господар Кремля підвищує ставки, щоб з ним рахувалися на Заході та погодилися вести переговори і прийняли путінську модель світу. Про це заявив в інтерв'ю Главреду колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, Путін хоче домовитися про мир на своїх умовах, але не з Україною, а зі США та Європою.

"Умови Путіна відомі: країни колишнього СНД є зоною впливу Москви; Росія повинна зберегти вплив на східний блок Євросоюзу; під контролем РФ повинні залишитися вже окуповані російськими військами українські території; повинна бути створена "санітарна зона"; Україна не повинна стати членом НАТО", - сказав Маломуж.

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При цьому ідея Путіна не сприймається світовими лідерами. А крім ядерного шантажу у Путіна немає важелів, щоб змусити світ врахувати його умови.

"Інша мета ядерного шантажу Путіна полягає в спробі змусити Захід відмовитися від підтримки України. Адже Путін розуміє, що скоро в нього будуть серйозні проблеми. Росія не є потужним гравцем, і навіть в оборонному форматі її ресурси вичерпані, зокрема й людські", - вважає Маломуж.

За словами генерала, західна допомога Україні та нарощування нею потужності ВПК є передумовами не лише для стабілізації фронту, а й завдання контрударів Силами оборони України по ворогу впродовж уже найближчих місяців і появи перспективи звільнення окупованих територій.

"Усе це Путін намагається зупинити ядерним шантажем. Зокрема, він намагається зірвати постачання західних озброєнь українським військам: ATACMS, Storm Shadow, F-16, керованих авіаційних бомб США, боєприпасів, додаткових ресурсів для Patriot. Усе це дасть ЗСУ перевагу на фронті над противником, навіть за того, що в нього більший людський ресурс", - пояснив генерал.

"Росія усвідомила наближення свого стратегічного програшу, причому вже найближчим часом, а не через рік-два чи п'ять. Тому Путін намагається залишити за собою ті українські території, які російські війська вже захопили, і змусити Захід відмовитися від поставок Україні озброєння, шантажуючи його ядерною зброєю. Тому основна ідея Путіна - тиснути до кінця", - сказав Маломуж.

Але оскільки у Путіна немає інших ресурсів, він шантажує світ тактичною ядерною зброєю, вважає Маломуж.

При цьому генерал армії вважає, що Путін навряд чи вдасться до застосування тактичної ядерної зброї, оскільки цьому протидіятимуть насамперед країни НАТО.

"Адже застосування тактичної ядерної зброї, як правило, переходить у застосування стратегічної - балістичних ракет з ядерними боєголовками, що створює загрозу всьому світові, зокрема і ядерним державам... Я вважаю, що Путін не посміє застосувати ядерну зброю проти України або європейських країн", - резюмував Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Візит Путіна до Китаю та переговори про мир - останні новини

16-17 травня російський диктатор Володимир Путін перебуватиме в Китаї на запрошення лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Напередодні візиту Путін заявив, що він підтримує план Китаю щодо врегулювання війни в Україні. При цьому глава Кремля заявив, нібито Пекін "розуміє конфлікт і що за ним стоїть".

Прессекретар господаря Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін обов'язково обговорюватиме війну в Україні на переговорах із Сі Цзіньпіном.

"Україна обов'язково буде обговорюватися", - сказав Пєсков.

У Держдепі Сполучених Штатів Америки перед візитом Путіна до Китаю зробили важливе звернення до Пекіна. У Держдепі закликали КНР припинити підтримку країни-агресора Росії в її агресивній політиці проти України, якщо Пекін розраховує відновити продуктивні відносини з Європою.

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