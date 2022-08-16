Шойгу спробував відхреститися від використання хімзброї проти України і "кинув камінь" в США

У Росії стверджують, що у них немає хімічної зброї / колаж фото ТАСС, ua.depositphotos.com

У Росії намагаються переконати світ у тому, що вони нібито не використовували заборонене хімічна зброя проти України. Про це заявив Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляють росЗМІ.

Шойгу стверджує, що Росія нібито "знищила" всю хімічну зброю ще в 2017 році. При цьому він не залишив без уваги США і спробував виставити Штати в негативному світлі.

"Нагадаю, що, на відміну від США, така зброя була повністю знищена в нашій країні ще в 2017 році в рамках виконання міжнародних зобов'язань. При цьому провокації з використанням отруйних речовин стали візитною карткою спонсорованих Заходом так званих громадських організацій типу "Білих касок" в Сирії", — сказав Сергій Шойгу.

Нагадаємо, колишній головком сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс заявив, що РФ може використовувати хімічну зброю. У небезпеці можуть бути такі міста, як Київ, Львів чи Одеса.

Нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров спробував відхреститися від ядерних загроз світу, якими так розкидалися в Росії. Він стверджує, що РФ нібито "не планувала використовувати ядерну зброю", так як збиток від нього буде завдано кожній стороні.

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