Чорновол розповіла, чому українська "Стугна" знищила більше техніки РФ, ніж її аналоги

Тетяна Чорновіл, Стугна / скріншот

Протитанкові ракетні комплекси "Стугна" знищили більше техніки окупантів, ніж її закордонні аналоги.

Жоден ПТРК не має на своєму рахунку стільки спаленої техніки ворога, як українська "Стугна", розповіла лейтенант бригади Богуна Тетяна Чорновол в інтерв'ю Тарасу Березовцю.

"Стріляє не зброя, стріляє людина, військовий, боєць. Дуже важливо зберегти життя цього бійця. Але треба, щоб цей боєць дожив до пуску тієї ракети. Український виробник зброї поставив собі завдання в тому, щоб зберегти життя бійця. Він не повинен стояти на прямій видимості танка. Дуже важливо знайти позицію для "Стугни", щоб її не побачили", – пояснила Чорновіл.

Також, додала Чорновіл, дуже важливо маскувати установку "Стугни", а також оперативно і глибоко рити окоп, щоб заховати військових.

Військова зазначила, що в українських захисників снарядів не так багато, тому слід ретельно вибирати ціль, визначати пріоритет для пострілу. Справи у росіян в цьому плані йдуть навпаки.

"Навіть таке враження складається, що ворожі солдати зацікавлені в тому, щоб їх техніка була знищена, тоді у них з'являються підстави відступати", – розповіла Чорновіл.

Нагадаємо, раніше в Луганській області бійці 24-ї бригади імені короля Данила Галицького зі Стугни-п знищили російську техніку (МТЛБ) разом з" посиленим " екіпажем окупантів.

"У окупантів є такий цікавий квест - взяти якусь бойову машину, завантажити її орками всередині і ще з 5-8 зверху, для переконливості, і направлятися назустріч нашим протитанкістам", - розповіли українські офіцери.

До того львівські десантники знищили два танки російських загарбників з українського протитанкового ракетного комплексу Стугна-П і американського ПТРК Javelin.

"Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжують ефективно знищувати танки російських окупантів",-йдеться в повідомленні командування українських десантно-штурмових військ.

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