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Все горить і валить дим: у Генічеську в повітря "злетіла" база Росгвардії

Ангеліна Підвисоцька
23 червня 2023, 19:10 оновлено 23 червня, 19:14
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Українські військові влаштували удар у відповідь на російський ракетний терор.
вибух у Генічеську
В окупованому Генічеську підірвана база Росгвардії / Колаж: Главред, фото: Telegram, скріншот з відео

В окупованому Генічеську в Херсонській області прогриміли потужні вибухи. Виявилося, що в повітря "злетіла" база російських окупантів. Це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

Відомо, що ЗСУ вдарили прямо по базі Росгвардії. Олещук назвав це українською відповіддю на ракетний терор РФ.

"База Росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не змусила себе чекати. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Знищуємо (росіян - Главред), тримаємо небо!"- написав Олещук.

відео дня

У Мережі з'явилося відео, на якому видно, що сталося з базою окупантів відразу після "прильоту". У небо піднімається чорний і дуже густий дим. Цей дим видно з різних районів міста.

Дивіться відео про підрив бази Росгвардії в Генічеську:

вибух у Генічеську
В окупованому Генічеську підірвана база Росгвардії / фото: скріншот

У Мережі з'явилося листування з окупантом, який нібито "спалив" місце розташування росгвардійців. У переписці він вказав, що окупанти розмістилися в самому Генічеську на винному заводі.

вибух у Генічеську
В окупованому Генічеську підірвано базу Росгвардії / фото: Telegram

Варто відзначити, що поки невідомо, чи має це листування відношення до "прильоту".

Як повідомляв Главред, ранок 21 червня почався з вибухів і недалеко від столиці країни-агресора. РосЗМІ пишуть, що Нову Москву та Підмосков'я атакували невідомі безпілотники. Вибухи прогриміли близько п'ятої години ранку.

Уламки двох дронів впали поруч з військовою частиною - при підльоті до складів. У РФ заявили, що безпілотники збили військові.

Нагадаємо, вранці 4 червня в місті Джанкой в окупованому Криму прогримів потужний вибух. "Бавовна" звучала в районі аеродрому.

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війна в Україні вторгнення Росії Генічеськ Херсонська область вибух
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