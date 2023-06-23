Все горить і валить дим: у Генічеську в повітря "злетіла" база Росгвардії

В окупованому Генічеську в Херсонській області прогриміли потужні вибухи. Виявилося, що в повітря "злетіла" база російських окупантів. Це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.
Відомо, що ЗСУ вдарили прямо по базі Росгвардії. Олещук назвав це українською відповіддю на ракетний терор РФ.
"База Росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не змусила себе чекати. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Знищуємо (росіян - Главред), тримаємо небо!"- написав Олещук.
У Мережі з'явилося відео, на якому видно, що сталося з базою окупантів відразу після "прильоту". У небо піднімається чорний і дуже густий дим. Цей дим видно з різних районів міста.
Дивіться відео про підрив бази Росгвардії в Генічеську:
У Мережі з'явилося листування з окупантом, який нібито "спалив" місце розташування росгвардійців. У переписці він вказав, що окупанти розмістилися в самому Генічеську на винному заводі.
Варто відзначити, що поки невідомо, чи має це листування відношення до "прильоту".
Як повідомляв Главред, ранок 21 червня почався з вибухів і недалеко від столиці країни-агресора. РосЗМІ пишуть, що Нову Москву та Підмосков'я атакували невідомі безпілотники. Вибухи прогриміли близько п'ятої години ранку.
Уламки двох дронів впали поруч з військовою частиною - при підльоті до складів. У РФ заявили, що безпілотники збили військові.
Нагадаємо, вранці 4 червня в місті Джанкой в окупованому Криму прогримів потужний вибух. "Бавовна" звучала в районі аеродрому.
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