Все горить і валить дим: у Генічеську в повітря "злетіла" база Росгвардії

Українські військові влаштували удар у відповідь на російський ракетний терор.

https://glavred.net/ukraine/vse-gorit-i-valit-dym-v-genicheske-na-vozduh-vzletela-baza-rosgvardii-10480246.html Посилання скопійоване

В окупованому Генічеську підірвана база Росгвардії / Колаж: Главред, фото: Telegram, скріншот з відео

В окупованому Генічеську в Херсонській області прогриміли потужні вибухи. Виявилося, що в повітря "злетіла" база російських окупантів. Це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

Відомо, що ЗСУ вдарили прямо по базі Росгвардії. Олещук назвав це українською відповіддю на ракетний терор РФ.

"База Росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не змусила себе чекати. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Знищуємо (росіян - Главред), тримаємо небо!"- написав Олещук.

відео дня

У Мережі з'явилося відео, на якому видно, що сталося з базою окупантів відразу після "прильоту". У небо піднімається чорний і дуже густий дим. Цей дим видно з різних районів міста.

Дивіться відео про підрив бази Росгвардії в Генічеську:

В окупованому Генічеську підірвана база Росгвардії / фото: скріншот

У Мережі з'явилося листування з окупантом, який нібито "спалив" місце розташування росгвардійців. У переписці він вказав, що окупанти розмістилися в самому Генічеську на винному заводі.

В окупованому Генічеську підірвано базу Росгвардії / фото: Telegram

Варто відзначити, що поки невідомо, чи має це листування відношення до "прильоту".

Як повідомляв Главред, ранок 21 червня почався з вибухів і недалеко від столиці країни-агресора. РосЗМІ пишуть, що Нову Москву та Підмосков'я атакували невідомі безпілотники. Вибухи прогриміли близько п'ятої години ранку.

Уламки двох дронів впали поруч з військовою частиною - при підльоті до складів. У РФ заявили, що безпілотники збили військові.

Нагадаємо, вранці 4 червня в місті Джанкой в окупованому Криму прогримів потужний вибух. "Бавовна" звучала в районі аеродрому.

Інші новини: