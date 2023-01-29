Путін неввічливо говорить з Шольцем телефоном, але канцлер хоче продовжувати переговори - ЗМІ

Росія все ще розраховує на військову ескалацію, хоча майже за рік війни, попри численні смерті, не змогла досягти жодної з цілей.

Олаф Шольц планує продовжити телефонні переговори з Володимиром Путіним / Офіс президента України, сайт Кремля

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче продовжити зусилля з припинення війни Росії проти України за допомогою прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

При цьому телефонні розмови Шольца з Путіним носили "неввічливий тон", господар Кремля знову давав зрозуміти, що хоче "приєднати частини сусідньої країни силою", повідомляє Welt.

Шольц вважає, що російське вторгнення в Україну - це не лише проблема України або Європи, а всього світу, і неоімперська кампанія Путіна не повинна мати успіху.

Головною вимогою до президента РФ є виведення російських військ з української території.

"Я буду знову говорити телефоном з Путіним, тому що потрібно говорити один з одним. Саме він повинен вивести війська з України та припинити цю жахливу безглузду війну", – сказав Шольц.

Також канцлер Німеччини сказав, що під час телефонних розмов з Путіним він неодноразово висловлювався за негайне припинення російських атак, проте Росія все ще "розраховує на військову ескалацію майже через рік після початку її агресивної війни, попри численні смерті з обох сторін і хоча вона не змогла досягти жодної з цілей".

Переговори Шольца і Путіна

2 грудня 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував Главі країни-агресора РФ Володимиру Путіну і вимагав від нього якомога швидше знайти дипломатичне рішення для завершення війни та вивести війська з України. Путін поскаржився, що Захід допомагає Києву протистояти російській агресії, а Україна не хоче вести жодних переговорів з кремлівським режимом.

Раніше Шольц заявив, що Заходу слід готуватися до ескалації війни Росії проти України. Причиною тому він назвав невдачі російських окупаційних військ на полі бою. Посилення військових дій може полягати в руйнуванні інфраструктури.

Також Шольц сказав, що Німеччина продовжить підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. За його словами, стає очевидно – Росія не виграє війну проти української держави.

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