"Школи на Закарпатті в небезпеці": Угорщина не підтримає вступ України до ЄС - Сійярто

Будапешт придумав причину, щоб заблокувати євроатлантичну та європейську інтеграцію України.

Угорщина не підтримає вступ України до ЄС / УНІАН

Угорщина блокує вступ України до Євросоюзу через закон Про освіту, заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За його словами, Будапешт не підтримає євроатлантичну та європейську інтеграцію України поки "школи в Закарпатті в небезпеці", передає представник уряду Угорщини Золтан Ковач слова Петера Сійярто.

"Угорщина не може підтримувати трансатлантичну і європейську інтеграцію України до тих пір, поки угорські школи в Закарпатті знаходяться в небезпеці" — заявив Сійярто.

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Міністр закордонних справ Угорщини також заявив, що "1300 угорських шкіл і дитячих садків приймають дітей і студентів-біженців з України, поки 99 угорських початкових і середніх шкіл в Україні знаходяться під загрозою закриття через український закон про освіту".

Раніше повідомлялося, що уряд Угорщини заборонив доставку і транзит зброї через свою територію для допомоги ЗСУ. Орбан пояснює це рішення тим, що в Угорщині не бажають "спровокувати когось" зробити мішенню населені пункти України, де проживають етнічні угорці.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Угорщина повинна визначитися, з ким вона: або з українцями, або з російськими агресорами. Зеленський під час звернення до Євроради зазначив, що Україну в ЄС прямо підтримують деякі країни, з іншими можна знайти спільну мову, і тільки Угорщина повинна визначитися, вона з Україною або з країною-агресором РФ.

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