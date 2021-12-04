Шириться світом блискавично швидко: ВООЗ розповіла, в скількох країнах уже виявили штам "Омікрон"

Домінуючим штатом коронавірусу у світі досі залишається "Дельта" / Фото Reuters

Новий штам коронавірусу "Омікрон" виявили уже в 38 державах світу.

При цьому "Омікрон" за територіальною поширеністю ще не побив показники "Дельти". Про це розповіла очільниця відділу нових хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове.

"На цей момент "Омікрон" виявили у 38 країнах у всіх шести регіонах ВООЗ (держави-члени організації згруповані у шість регіонів по всьому світу, Україна і ще 52 країни належать до Європейського регіону ВООЗ, – ред.)", – зазначила ван Керкхове, розповідаючи про ситуацію з коронавірусом у світі.

За її словами, найбільше випадків зараження "Омікроном" виявили в Африці.

Раніше повідомлялося, у Китаї розповіли про небезпечні особливості Омікрону. Новий штам має багато мутацій, більш "живучий", швидше поширюється і має здатність оминати імунітет.

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При цьому у ВООЗ заявили, що поки немає доказів особливої небезпеки "Омікрону". Організації знадобиться від декількох днів до декількох тижнів, щоб з'ясувати ступінь тяжкості інфікування штамом.

Коли з’явиться вакцина від "Омікрону"

Раніше у Moderna заявляли, що приступили до створення нової версії вакцини проти небезпечного штаму коронавірусу "Омікрон". У компанії розповіли, що вивчають в клінічних умовах два полівалентних бустера-кандидата, які були розроблені в очікуванні мутацій.

У той же час компанія Pfizer заявляла, що адаптує свою вакцину від коронавірусу до нового COVID-штаму Омікрон упрдовж 100 днів. За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен, за 2-3 тижні вчені повинні збирати всю інформацію про штам "Омікрон".

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) заявляли, що зараз перевіряють, чи допомагають від "Омікрону" наявні вакцини. Якщо вони виявляться неефективними проти нового штаму, то виробникам доведеться їх адаптувати. У такому разі новий варіант вакцин можуть схвалити упродовж 3-4 місяців.