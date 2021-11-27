Південноафриканська мутація коронавірусу "Омікрон" дісталася до Чехії та Німеччини / Фото Reuters

У Чехії вивчають перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Водночас Німеччина заявила, що штам також, ймовірно, в країні.

Зокрема, Національний інститут громадської охорони здоров'я Чехії заявив, що зараз вивчаються зразки тесту людини, яка прибула до країни з Намібії, повідомляє Reuters.

"Лабораторія перевіряє можливе виявлення позитивного зразка варіанта Omicron. Ми очікуємо підтвердження або спростування цього випадку", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим сьогодні в Німеччині міністр з соціальних питань землі Гессен Кай Клозе заявив, що "з високою ймовірністю" новий варіант коронавірусу "Омікрон" виявлено у пасажира, який прибув з Південної Африки.

"Минулої ночі кілька симптомів штаму Omicron було виявлено у мандрівника, який повернувся з Південної Африки. Ймовірно, що Omicron вже в Німеччині", - написав він у Twitter.

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Він додав, що остаточні результати аналізів ще не готові.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я Нідерландів заявило, що понад 60 людей, які у п'ятницю прибули до Амстердама з Південної Африки, виявились інфіковані коронавірусом, їх ПЛР-тести – позитивні.

За інформацією NL Times, у МОЗ заявили, що наразі проводять дослідження, чи йдеться про інфікування новим штамом з ПАР – Омікроном.

Де і коли знайшли новий варіант COVID-19

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада. Випадки захворювання підтвердилися в провінції Гаутенг ПАР у 77 пацієнтів. Також вірус зафіксовано у 4 осіб у Ботсвані. Один хворий прилетів з Південної Африки в Гонконг, де і був встановлений діагноз.

За оцінками епідеміологічного центру ПАР, майже 90% нових випадків захворювання в регіоні Гаутенг викликані новим штамом. Але також вірус міг вже поширитися і в восьми інших провінціях країни.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув до країни з Республіки Малаві.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зібрала екстрене засідання, в межах якого оцінила новий варіант коронавірусу, вперше виявлений у Південній Африці і Ботсвані. Експерти назвали це "тривожним" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж Дельта. ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 під назвою "Омікрон".

Голова Всесвітньої медичної асоціації (WMA) Франк Ульріх Монтгомері попередив про небезпеку нового варіанту коронавірусу, що отримав назву "Омікрон". Він припустив, що цей штам може бути таким же небезпечним, як вірус Ебола.

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