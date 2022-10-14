Згорілі ліжка і техніка: моторошні кадри бази РФ під Бєлгородом після "бавовни"

У Бєлгороді прогриміли потужні вибухи / скріншот

У російському Бєлгороді у четвер, 13 жовтня гриміли вибухи, а місцева влада повідомила, що підірваний склад з БК і почалася детонація боєприпасів.

В Мережі вже опублікували відео наслідків "бавовни", яка сталася на військовій базі окупантів РФ.

На кадрах зафіксовано справжнє згарище, яке утворилося на місці вибухів і пожежі.

На відео потрапили згорілі ліжка, які ймовірно були в розгорнутих наметах, а також знищена військова техніка. Поки не ясно число знищених окупантів.

Уточнюється, що "бавовна" сталася на базі Росгвардії.

/ Скріншот

Нагадаємо, раніше в російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. В результаті в місті є руйнування.

Очевидці викладають в мережу фото і відео. На кадрах зафіксовані наслідки "бавівни".

Зазначимо, що в результаті постраждав як мінімум один багатоповерховий будинок.

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