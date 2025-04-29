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Сестра головного перемовника Путіна таємно відвідала Україну: стали відомі деталі

Альона Вороніна
29 квітня 2025, 19:10
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На територію України сестра Кирила Дмитрієва в'їхала за паспортом США в лютому цього року.
Кирилл Дмитриев
Сестра головного перемовника Путіна таємно відвідала Україну/ колаж: Главред, фото: Telegram Кирило Дмитрієв

Коротко:

  • Сестра головного перемовника Путіна Кирила Дмитрієва таємно приїжджала в Україну
  • Вона в’їхала на територію нашої держави за паспортом США в лютому цього року
  • Це сталося за кілька днів до перемовин між США і РФ у Саудівській Аравії

Сестра головного переговорника російського диктатора Володимира Путіна Кирила Дмитрієва таємно відвідувала Україну. Це сталося у лютому цього року.

В Україну вона в’їжджала за паспортом США і перебувала тут три доби. Поїздка була за кілька днів до того, як відбулася перша зустріч американської і російської делегацій у Саудівській Аравії. Про це повідомила журналістка Кеті Лівінгстон з посиланням на власні джерела.

"Наталія Дмитрієва, сестра головного кремлівського переговорника Кирила Дмитрієва, приїхала в Україну нещодавно в лютому 2025 року – за американським паспортом, як мені підтвердили кілька джерел", – йдеться у повідомленні.

Журналістка зазначила, що, згідно з прикордонними записами, Дмитрієва в’їхала в Україну 8 лютого, а покинула нашу державу 12 лютого 2025 року. Поїздка відбулася за кілька днів до переговорів між США і країною-агресоркою Росією у Саудівській Аравії, на яких обговорювалося можливе врегулювання в Україні.

"Діяльність Наталії в Україні та мета її поїздки невідомі", – написала Лівінгстон.

Вона додала, що, за словами одного з її джерел, Наталія Дмитрієва разом з матір'ю Тамарою Шевченко покинули Україну на початку 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії. Обидві жінки раніше мали українські паспорти, проте після лютого 2022 року вони відвідували Україну по паспортах Сполучених Штатів Америки.

Журналістка зазначила, що їй не вдалося встановити, звідки родички переговорника Путіна взяли американські паспорти та чи живуть вони у США постійно.

Вона також припустила, що родина Дмитрієвих може володіти більшими активами в Європі та Україні, ніж було відомо раніше.

Лівінгстон нагадала, що до того, як увійти у близьке оточення російського диктатора Путіна, Дмитрієв понад 10 років жив у Сполучених Штатах. Там він навчався у Стенфордському та Гарвардському університетах та отримав дипломи цих навчальних закладів.

Не останню роль у тому, що Дмитрієв потрапив в оточення Путіна, могло зіграти те, що його дружина є близькою подругою дочки Путіна. За словами журналістки, сам Дмитрієв роками користується глибокою довірою Кремля.

"Зараз він керує Російським фондом прямих інвестицій і відіграє ключову роль, представляючи Москву в мирних переговорах між Вашингтоном, Києвом і Москвою – роль, яка спиралася на його бізнес. Хоча зв’язки Кирила зі США добре відомі, очевидний статус американських громадян його сестри та матері є новим. Останні візити Наталії в Україну теж несподівані", – зазначила Лівінгстон.

Вона написала, що найближчим часом оприлюднить більше подробиць про родичів Дмитрієва та їх зв'язки з Україною і США.

Дивіться відео про Кирила Дмитрієва та його українське коріння:

Участь Кирила Дмитрієва у переговорах зі США – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, вперше з початку вторгнення РФ в Україну представник Росії відвідав США. Посланник президента Росії Володимира Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв 2 квітня провів зустріч у Вашингтоні зі спеціальним представником американського лідера Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Це був перший офіційний візит високопосадовця РФ до США після початку повномасштабної війни в Україні.

Також повідомлялося, що посланець Путіна висунув нахабне звинувачення на адресу Києва після переговорів у США. Представник Кремля Кирило Дмитрієв заявив про те, що Україна нібито порушує режим припинення ударів по об'єктах енергетики.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висказався про спецпредставника РФ. Спецпредставник Путіна активно займається питанням надання доступу США до російських надр та намагається зняти санкції з РФ, зазначив Зеленський.

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