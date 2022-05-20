Сенатор РФ вибухнув заявою, що Кремль воює в Україні проти росіян/ Reuters

В Росії вигадали нове виправдання їхнім постійним невдачам на війні – тепер в країні-агресорці прозвучало твердження, що нібито їхня армія воює на території Української держави переважно "проти росіян".

Про це заявив російський сенатор Франц Клінцевич під час чергового ток-шоу на російському пропагандистському телеканалі. При цьому він зазначив, що так звана "спецоперація" проходить дуже важко, і що армія в Україні – одна з найсильніших.

"Я понад 7 років провів на війні. Хай не ображаються на мене мої бойові товариші, але ця війна відрізняється від тих, які були в Афганістані і на Кавказі. Сьогодні ми воюємо з однією з найсильніших і найкраще підготовлених армій", – зазначив Клінцевич.

Але крім визнання сили української армії, він також вибухнув заявою, нібито російська армія насправді "воює проти росіян".

"Ми воюємо проти "російських" солдатів і офіцерів з точно таким же менталітетом, як у нас", – заявив Клінцевич.

Варто зазначити, що українські Збройні сили уже давно відійшли від радянських стандартів. З 2014 року ЗСУ впроваджують стандарти НАТО. При цьому головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний ніколи не служив у Радянській армії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що з Азовсталі, ймовірно, вийшли близько 1700 українських військових.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що попри рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

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