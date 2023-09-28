"Україна бомбитиме Іран, Сирію та РФ": росіяни зганьбилися диким фейком

У Центрі протидії дезінформації закликали громадян довіряти лише перевіреним та обґрунтованим заявам з боку медіа.

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Росіяни зганьбилися диким фейком про Україну / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

Російські пропагандисти сфабрикували дикий фейк про те, що Україна нібито вимагає у західних партнерів далекобійні ракети, щоб "бити по Росії, Ірану й Сирії".

"Російські TG-канали з посиланням на британську газету The Guardian поширюють інформацію, що Україна нібито попросила в Заходу ракети великої дальності для ударів по Ірану, Сирії та Росії", - інформує Центр протидії дезінформації у Telegram.

Як зазначається, в оригіналі статті автор розповідає про процес виробництва та закупівлі дронів Росією, а також цитує начебто секретний документ, згідно з яким серед можливих пропозицій "з боку західних союзників України, від яких вони, ймовірно, відмовилися б", є "ракетні удари по заводах з виробництва цих БПЛА в Ірані, Сирії та Росії".

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Також в публікації мовиться, що такі удари начебто "можуть здійснюватися Силами оборони України за умови надання партнерами необхідних засобів ураження".

У ЦПД наголошують, що джерелом цього інформаційного вкиду є анонімний авторитет, у статті відсутні будь-які конкретні докази, а висновки робляться на здогадках.

"Довіряйте лише перевіреним та обґрунтованим заявам з боку медіа", - наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше у російських пропагандистських ЗМІ та Telegram-каналах поширили інформацію про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "важко поранено" після ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. У РФ нафантазували, що Залужний нібито отримав травму голови та осколкові поранення.

Також російські пропагандисти створили ганебний фейк про очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Росіяни використали логотип відомого українського ЗМІ, яке нібито і повідомило про смерть головного розвідника України.

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