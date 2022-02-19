"Стримати Путіна": Джонсон закликав світ переконати главу Кремля не нападати на Україну

Джонсон закликав світ переконати главу Кремля не нападати на Україну / колаж Reuters

Заходу буде потрібна демонстрація єдності, якщо він хоче переконати президента Росії Володимира Путіна уникнути "катастрофічного" вторгнення в Україну, заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон перед відвідуванням Мюнхенської конференції з безпеки.

"Все ще є шанс уникнути непотрібного кровопролиття, але для цього потрібна переважна демонстрація західної солідарності, що перевершує все, що ми бачили в новітній історії", - йдеться в заяві Джонсона для агентства Reuters.

За його словами, якщо не зупинити Путіна, то буде катастрофа.

"Я буду закликати до єдності перед обличчям потенційної російської агресії в Україні. І ця єдність абсолютно необхідна, якщо ми збираємося стримати акт агресії Володимира Путіна, який, на мою думку, стане абсолютно катастрофічним", - заявив Джонсон.

В Офісі Джонсона заявили, що він виступить з аналогічним повідомленням у своєму виступі на конференції, а в Мюнхені також зустрінеться з кількома європейськими партнерами, щоб обговорити реакцію на російську кризу.

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Відзначимо, в триденній Мюнхенській зустрічі, яка почалася в п'ятницю, беруть участь високопоставлені особи, в тому числі віцепрезидент США Камала Харріс і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 19 лютого, буде учасником Мюнхенської конференції щодо безпеки, де обговорюватимуть також ситуацію навколо України.

Раніше йшлося про те, що Володимир Зеленський може відмовитися від своїх планів відвідати конференцію з безпеки в Німеччині цими вихідними через ескалацію кризи у відносинах з Росією. При цьому в США висловили стурбованість, що президент Росії Володимир Путін може якимось чином скористатися відсутністю Зеленського в Україні.

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