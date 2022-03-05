Путін запросив список країн, які ввели санкції проти РФ

Володимир Путін / Reuters

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив Кабінету Міністрів скласти список країн, які ввели санкції проти країни-агресора.

"Путін доручив Кабміну за 2 дні скласти список країн, які ввели проти Росії, компаній, організацій і фізосіб санкції", - пише прокремлівське видання РИА Новости.

читайте такожПолонені російські офіцери заявили, що ЗСУ воюють як звіріТакож наголошується, що Путін підписав указ "Про тимчасовий порядок виконання зобов'язань перед деякими іноземними кредиторами".

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти більшої кількості російських олігархів і їх сімей, зокрема і прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова та інших.

Також додатково вводять санкції проти семи пропагандистських організацій:

Фонд стратегічної культури SDN і пов'язані з ним видання "Одна Батьківщина", "Ритм Євразії" і "Журнал Камертон";

SouthFront;

SDN InfoRos;

Новий Східний прогноз;

Східний огляд;

United World International;

Geopolitical.

Крім того, казначейство визначить 26 осіб з Росії та України, які відіграють ключову роль в цих організаціях, що дозволяють уряду РФ поширювати дезінформацію і виправдовувати діяльність Кремля.

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