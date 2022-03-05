УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Путін запросив список країн, які ввели санкції проти РФ

5 березня 2022, 22:52

На складання списку у співробітників Кремля є два дні.

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив Кабінету Міністрів скласти список країн, які ввели санкції проти країни-агресора.

"Путін доручив Кабміну за 2 дні скласти список країн, які ввели проти Росії, компаній, організацій і фізосіб санкції", - пише прокремлівське видання РИА Новости.

читайте такожПолонені російські офіцери заявили, що ЗСУ воюють як звіріТакож наголошується, що Путін підписав указ "Про тимчасовий порядок виконання зобов'язань перед деякими іноземними кредиторами".

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти більшої кількості російських олігархів і їх сімей, зокрема і прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова та інших.

Також додатково вводять санкції проти семи пропагандистських організацій:

  • Фонд стратегічної культури SDN і пов'язані з ним видання "Одна Батьківщина", "Ритм Євразії" і "Журнал Камертон";
  • SouthFront;
  • SDN InfoRos;
  • Новий Східний прогноз;
  • Східний огляд;
  • United World International;
  • Geopolitical.

Крім того, казначейство визначить 26 осіб з Росії та України, які відіграють ключову роль в цих організаціях, що дозволяють уряду РФ поширювати дезінформацію і виправдовувати діяльність Кремля.

Читайте також:

viber
санкції війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України
Зараз ви переглядаєте новину «Путін запросив список країн, які ввели санкції проти РФ». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прощена неділя 2022 – картинки та вітання з Прощеною неділею пречудовіПрощена неділя 2022 – картинки та вітання з Прощеною неділею пречудові Гороскоп на сьогодні, 7 березня 2022: Тільцям - вороги, Ракам - інтригиГороскоп на сьогодні, 7 березня 2022: Тільцям - вороги, Ракам - інтриги Весняне рівнодення 2022: дата, традиції і заборони дняВесняне рівнодення 2022: дата, традиції і заборони дня Чому смерть Путіна може не принести полегшення УкраїніЧому смерть Путіна може не принести полегшення Україні РФ задіяла 95% угруповання вторгнення, 64-кілометрова колона загрузла в багнюці під Києвом - ПентагонРФ задіяла 95% угруповання вторгнення, 64-кілометрова колона загрузла в багнюці під Києвом - Пентагон

Останні новини

18:01

Не всі країни Євросоюзу хочуть надавати Україні статус кандидата - Bloomberg

17:50

Окупантів заманили в пастку: подробиці знищення корабля ЧФ РосіїВідео

17:31

Під Києвом окупанти обстріляли хлібзавод, багато жертв

17:13

Опубліковано список номерів, з яких поширюють фейки

16:52

Переговори між Україною і Росією вже почалися: Подоляк попередив агресораВідео

Реклама
16:49

У Вишгороді бійці ЗСУ збили ще одну ворожу "вертушку"Відео

16:29

Росія готова припинити війну в "одну мить": у Путіна назвали умовуВідео

16:25

Країни ЄС приймають українців: як отримати статус біженця в Європі

16:23

Припинення війни та репарації: Україна назвала головні вимоги до РФ в ГаазіВідео

16:03

Найкращі пречудові вітання з 8 Березня – листівки та тексти з гуморомФотоВідео

15:47

Розстріляли і переїхали танком: на Запоріжжі кадирівці жорстоко вбили працівників Укрпошти

15:41

Оператори дозволили змінювати мережі зв'язку: що таке національний роумінг і як скористатисяВідео

15:37

Близька військова поразка Москви: хто стоїть за історичним рішеннямПогляд

15:32

ВСУ відбили аеропорт Миколаєва і йдуть в ліс шукати розгублених окупантівВідео

15:14

"Він обезбашений і не боїться " - Зеленський не збирається залишати Україну - ОПУ

15:13

"Тікають навіть під час дороги": полонений російський технік розповів про масове дезертирство ворогаВідео

14:58

"Захисники Білорусі - боягузи і спільники нацистів": Міхалок звернувся до білоруських військовихВідео

14:45

Жодного просування ворога за добу: Арестович розповів про успіхи української арміїВідео

14:44

Львівщина за добу направила в постраждалі від війни області 1200 тонн гуманітарного вантажу

14:21

У бою з російськими загарбниками загинув колишній нардеп

Реклама
14:04

Угорщина заборонила транзит і постачання зброї в Україну

14:01

Східні сюрпризи: якими будуть наслідки перших санкційних ударів Сходу по РосіїПогляд

13:56

Кулеба зустрінеться з Лавровим в Туреччині

13:42

Як отримати допомогу 6500 грн від держави під час війни, якщо втратив роботуВідео

13:40

Що робити у разі відсутності водопостачання - рекомендації МОЗ

13:39

Третій раунд переговорів з РФ: зустріч стартує о 16:00

13:23

Китай готовий стати посередником між Україною і Росією - очільник МЗС КНР

13:19

Відкладаються сплата податків та орендна плата: Зеленський розповів про послаблення для бізнесуВідео

13:13

Генерал Маковецький, який віддавав накази бомбити Харків, народився в Чугуєві

12:58

"Ні на віллах в Майямі, ні в бункері на Уралі не сховаєтеся": Данилов гнівно звернувся до російських загарбників

12:45

Де можна купити інсулін - у МОЗ опублікували список аптек

12:34

Чому смерть Путіна може не принести полегшення УкраїніПогляд

12:27

"Скільки ще потрібно смертей і втрат?": Зеленський закликав Захід закрити небо або дати бойові літаки

12:23

11 тисяч солдатів і 114 повітряних суден: які втрати поніс ворог від початку війни

11:58

Повний бойкот експорту та імпорту: Зеленський закликав ввести новий пакет санкцій проти Росії

11:50

Під Києвом - запеклі бої: ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, ІрпіньВідео

11:45

Евакуаційні поїзди на 7 березня 2022 - розклад

11:35

"Путін, це не санкції, це спеціальна фінансова операція": у Фінляндії потужно познущалися з Росії

11:30

Гороскоп на завтра, 8 березня 2022: Водоліям - небезпека на дорозі, Скорпіонам - випробування долі

11:23

Війна в Україні: шести містам присвоїли звання Місто-герой

Реклама
11:04

РФ запропонувала евакуювати людей з українських міст в Росію та Білорусь – ВерещукВідео

11:00

"Репутаційний сморід, назву Росії доведеться міняти": публіцист Невзоров виступив з жорстким висловлюваннямВідео

10:55

Чим для Росії та особисто Путіна закінчиться війна в Україні: астролог дав похмурий прогноз

10:52

Дивляться фото зруйнованих міст в кафе Парижа: Подоляк присоромив оточення, яке не захищає Україну

10:32

Гороскоп на сьогодні, 7 березня 2022: Тільцям - вороги, Ракам - інтриги

10:29

Біля Херсона і Миколаєва ВСУ знищили 3 колони загарбників і 30 їх вертольотів

10:21

В Україні заблокували YouTube-канал Анатолія Шарія

10:14

"Російський корабель, йди на*": у Чорному морі українські військові знищили російське судно

10:07

Армія бомжів і волоцюг: чому Росія програла війну, а Україна ще її не вигралаПогляд

10:05

Українська "ДжаВолина": у Луцьку розробили катапульту для коктейлю МолотоваВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти