"Жалюгідне видовище": стратегічній авіації РФ настане кінець після завершення війни – ГУР

Росія відправляє для обстрілів України лише старі літаки, час яких добігає кінця. Проте такого "вбивчого арсеналу" ще вистачає, щоб тероризувати українців.

Стратегічній авіації РФ настане кінець після завершення війни, зазначає Андрій Юсов/ УНІАН

Російська стратегічна авіація уже стара і окупантам все складніше застосовувати її для обстрілів України. Проводити обслуговування таких повітряних суден стає все важче.

Цей авіапарк країни-агресорки є жалюгідним видовищем у порівнянні з країнами НАТО. Про це сказав представник прес-служби ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу "FREEДОМ".

"Тут можна процитувати кінокласику: "В бій ідуть одні старі": це про бомбардувальники та стратегічну авіацію держави-агресорки. У порівнянні з країнами НАТО, перше за все, зі Сполученими Штатами, жалюгідне видовище цей авіапарк становить", – зазначає він.

Проте РФ і далі проводить для цих літаків ремонтне обслуговування і модернізацію.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

За словами Юсова, зараз Росії ще вистачає такого "вбивчого арсеналу" для продовження війни проти України. Проте після перемоги України у війні від стратегічної авіації РФ нічого не залишиться.

"Після перемоги України у цій несправедливій війні, можна говорити про глобальний кінець, зокрема й стратегічної авіації для Росії. Це все здебільшого старина", – каже представник ГУР.

Він зазначає, що з кожним вильотом можливості для виконання завдань та обслуговуванню таких літаків у Росії все менше.

Вибухи на авіабазі "Енгельс"

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. З цього аеродрому, який розташований приблизно за 700 км від підконтрольної Україні території, злітали російські стратегічні бомбардувальники, які вели обстріли території України.

Пізніше блогер Володимир Золкін повідомив, що в результаті вибухів загинули і поранені десятки російських військових, а також пошкоджені бойові літаки РФ. За його даними, в результаті атаки на авіабазу загинули 17 військових РФ, а ще 26 отримали поранення.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що у РФ після вибухів на аеродромі "Енгельс" перекинули свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-22М3 у Приморський край на Далекий Схід. Проте Україна за потреби зможе їх дістати і там.

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