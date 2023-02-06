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"Росіяни опиняться у пастці": звільнення Криму ще не буде закінченням війни – експерт

6 лютого 2023, 11:52
Після звільнення Україною окупованого півострова так звані "понаїхи" почнуть швидко звідти тікати. Тих, хто не поїде сам, наша держава має право видворити.
Крым, флаг Украины, Андрей Сенченко
Звільнення Криму ще не буде закінченням війни, вважає Сенченко/ УНІАН

Україна має тверду позицію щодо звільнення тимчасово окупованого Криму. Для цього нам не потрібне "благословення Заходу", адже це українська територія. І західні держави уже розуміють, що це неминуче.

На Заході з’являється розуміння, що для мінімізації втрат під час звільнення Криму від окупантів і прискорення цієї події потрібно дати Україні необхідну зброю. Таку думку висловив ексзаступник голови Радміну АР Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко в інтерв’ю "Обозревателю".

Він наголосив, що Україна не може дозволити Росії заморозити війну, залишивши під контролем країни-агресорки частину окупованих українських територій. Інакше це буде не завершенням війни, а просто паузою.

"Крім "переговорників" на Заході, які з великим задоволенням тягнуть Україну в якісь переговори та поступки, є й досить серйозна твереза частина військово-політичного керівництва, яке твердо розуміє: якщо Росія залишить за собою контроль над частиною території України, це буде просто паузою у війні. У такому разі Росія матиме плацдарм, який все одно використовуватиме для подальшої агресії проти України, Молдови як плацдарм для дій на Близькому Сході та тиску на інші країни", – зазначає Сенченко.

Він наголосив, що зараз на Заході перемагає саме та частина посадовців, яка розуміє, що не можна дозволити РФ заморозити війну і зберегти контроль над окупованими територіями.

Хто такий Андрій Сенченко

Андрій Сенченко – український політик, громадський і державний діяч, народний депутат України V, VI, VII скликань. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим (2002-2006 роки), тимчасово виконуючий обов’язки заступника глави Адміністрації президента (березень-серпень 2014 року), очільник громадського правозахисного руху "Сила права", пише Вікіпедія.

Звільнення Криму не означатиме кінець війни

У той же час Сенченко наголошує, що звільнення окупованого Кримського півострова ще не означатиме повне завершення війни, тому що росіяни потім можуть стріляти зі своєї території.

"Так, визволення всієї нашої території для України – це кінець воєнних дій. Але росіяни можуть стріляти зі своєї території. Саме тому дуже важливо, щоб війна закінчилася військовою поразкою путінської армії і щоб почалася внутрішня демократична трансформація в Росії", – каже він.

Якщо така трансформація в РФ не відбудеться, то країна-агресорка продовжить загрожувати іншим державам.

"Тому що повернення до демократичних цінностей одразу підвищує ціну людського життя. Без таких змін, на які, звичайно, знадобиться чимало часу, Росія залишиться людиноненависницькою державою, яка постійно загрожує всім навколо", – каже Сенченко.читайте також"Крим буде в оперативному оточенні": Україна може звільнити півострів за однієї умови – майор ЗСУ

Що буде з "понаїхами" після звільнення Криму

Також він зазначає, що окупанти опиняться у пастці, коли українські військові зруйнують Кримський міст. Тоді з Криму масово побіжать так звані "понаїхи", а російські силовики почнуть другу хвилю евакуації своїх сімей.

Також він пояснив, що материкова Україна повинна робити з так званими "понаїхами" у Криму після його звільнення від окупантів.

"Хто ці люди? Це громадяни іншої держави, які незаконно проникли на територію суверенної України. Це незаконні мігранти. Відповідно до нашого законодавства, ці люди мають бути видворені. Їм може бути надано короткий термін, один-два тижні, на добровільний виїзд. Якщо упродовж цього терміну вони не виїхали, то вони будуть депортовані з країни", – пояснив Сенченко.

Перспективи звільнення Криму

Раніше повідомлялося, що для початку деокупації Криму українські військові повинні перебити сухопутний коридор, який РФ проклала до півострова через окуповані території України. Це зробило б окупантів залежними від Кримського мосту. Такий можливий сценарій початку звільнення півострова від загарбників описав ексочільник Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої частини територій Донецької та Луганської областей. Глава ГУР додав, що "ми повинні зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначає, що для звільнення Криму українським військовим спершу потрібно вийти до Мелітополя, далі до Маріуполя і до Азовського моря, перерізавши сухопутний коридор. Це зруйнує шлях постачання російського угруповання в Криму по суходолу. Далі можна було б зруйнувати Кримський міст і заблокувати окупантів на півострові. Проте для цього всього потрібна далекобійна зброя.

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