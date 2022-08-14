З кадилом і автоматом: у Росії готуватимуть бойових батюшок для збройних сил

У Росії готуватимуть бойових батюшок для збройних сил/ Telegram СтратКом ЗСУ

У країні-агресорці РФ почнуть готувати бойових батюшок для російських збройних сил.

Військову підготовку вони проходитимуть в одній із семінарій. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"На росії почнуть готувати бойових батюшок для зс рф. Навчанням займатиметься донська духовна семінарія. Вони вивчатимуть бойову підготовку, основи геополітики, військову медицину, психологію та військове право", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що священик московського патріархату під час окупації села Андріївка під Києвом зустрічав російських загарбників з іконою в руках, а після цього благословляв російські танки. Священнослужитель допомагав грабувати своїх односельчан – наводив окупантів на заможніші будинки, а також вказував, з якої родини можна вибити викуп.

Нагадаємо, служителі церков Московського патріархату під час окупації населених пунктів Київської області зустрічали загарбників з іконами, займалися російською пропагандою і навіть викрадали людей. В Україні почали розслідувати дані злочини. Всього по країні було порушено понад 10 кримінальних проваджень за статтею про зраду Батьківщини.

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