"Ми вдячні дівчатам": Гетманцев назвав суму, задекларовану моделями Onlyfans

На думку Гетманцева, податки моделей Onlyfans - дуже важливі гроші для країни під час війни.

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Гетманцев назвав суму, задекларовану моделями Onlyfans / колаж: Главред, фото: Данило Гетманцев / Telegram, matriks-pres.com.ua

Про що сказав Гетманцев:

Дівчата не сплатили податок своєчасно

Включення до порядку денного ВРУ нового законопроєкту

На сьогодні 350 українських моделей платформи Onlyfans, яка дає можливість ділитися відвертим контентом, подали декларації про майновий стан, задекларувавши 305,4 млн грн доходу. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев у Telegram.

"Це дуже важливі гроші для країни у війну, і ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок у перемогу. Факт, що дівчата не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачені. Правоохоронці такий підхід поділяють", - заявив він. відео дня

Гетманцев додав, що буде на включенні до порядку денного Верховної Ради законопроєкту про декриміналізацію ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

"Мені здається, що фестиваль лицемірства, коли суспільство однією рукою "морально засуджує", а іншою бере гроші на армію, або коли творців контенту переслідують його користувачі, потрібно завершувати", - зазначив він.

Закон про підвищення податків - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про "історичне" підвищення податків для населення і бізнесу.

Зокрема, як зазначається в документі, для військових військовий збір залишатиметься на рівні 1,5%, тоді як для інших громадян України його розмір становитиме 5%.

Данило Гетманцев раніше повідомляв, що закон про підвищення податків набуде чинності вже з 29 листопада. Однак, зараз це рішення змінили.

Верховна рада України підтримала перенесення дати підвищення податків для ФОПів. Нові правила почнуть діяти не "заднім числом", як це передбачалося раніше, а вже з 1 січня 2025 року. Це підтримали 268 депутатів.

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Що таке OnlyFans OnlyFans (у перекладі з англ. - "Тільки фанати") - сервіс підписки на контент. Штаб-квартира компанії розташована в Лондоні Творці контенту можуть заробляти гроші на користувачах, які підписуються на їхній контент - "фанатах". Сервіс популярний в індустрії розваг для дорослих, але також користуються ним тренери, фітнес-інструктори, музиканти. Це дає змогу творцям контенту отримувати фінансування безпосередньо від своїх шанувальників на щомісячній основі, а також від чайових і функції pay-per-view (PPV). На серпень 2021 року на OnlyFans зареєстровано 2 млн творців контенту і 130 млн користувачів.

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