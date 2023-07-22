Румунія письмово заборонила Орбану робити скандальні заяви під час перебування у країні.

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Румунія осадила Орбана, який постійно видає скандальні заяви / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністерство закордонних справ Румунії надіслало прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану листа, який містить інформацію про обмеження деяких тем для обговорення в рамках "літнього університету Тушваньош", що відбувається у курортному румунському містечку Беїле Тушнад. Про це розповів сам Орбан, пише Telex.hu.

Так, Бухарест попросив Орбана не говорити про те, що може образити почуття румунів, зокрема про національні символи і національні меншини, він привітав угорців, які прийшли з національним прапором і прапором секеїв (етнічної групи мадярів у Румінії).

"Гаразд, я просто скажу, що вони існують, і є правом угорців, які живуть тут", - сказав Орбан.

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Окрім того, румунське МЗС попросило угорського прем'єра не говорити про неіснуючі адміністративно-територіальні одиниці в Румунії.

"Але ми ніколи не стверджували, що це саме румунські територіальні одиниці", - підкреслив Орбан.

Скандальні заяви Орбана

Нещодавно скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговою заявою про Україну. Так, він виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні додаткових 50 млрд євро.

Раніше Віктор Орбан заявляв, що українці можуть воювати, поки США будуть підтримувати їх зброєю і грошима. При цьому він підкреслив, що Угорщина вже зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а також поскаржився на те, що зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.

Окрім того, в Інтернеті з'явилася фотографія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в шарфі з картою "великої Угорщини", на якій позначені території, що належать Україні та Румунії – Закарпаття і Трансільванія. Сам Орбан пізніше намагався виправдатися за свій вчинок.

Також у лютому прем'єр Угорщини заявив, що на сході його країна межує з росіянами. При цьому Орбан "забув" про Україну.

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