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"Не дамо більше грошей Україні": пропутінський Орбан видав скандальну заяву

Аліна Дембіцька
30 червня 2023, 18:23 оновлено 30 червня, 18:23
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Віктор Орбан закликав Єврокомісію не надавати Україні фінансову підтримку.
Орбан
Орбан закликав ЄС не виділяти Україні 50 млрд євро / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговою заявою про Україну. Так, він виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні додаткових 50 млрд євро. Таку заяву Орбан зробив під час виступу в ефірі державного радіо, пише Reuters.

"Ясно одне, ми, угорці, не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро", - сказав угорський прем’єр.

За його словами, Угорщина досі не отримала доступу до коштів із фонду, який фінансується за рахунок попереднього спільного кредиту європейських країн.

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Як пише видання, Угорщина та Польща стали єдиними країнами-членами Європейського Союзу, які не отримали фінансування на відновлення, яке було заблоковане Єврокомісією. Це рішення було прийняте внаслідок звинувачень, що уряди цих держав шкодять принципам демократії та верховенства права.

Фінансова допомога від ЄС

Як повідомляв Главред, 22 червня єврокомісар Валдіс Домбровскіс заявив, що країни Європейського Союзу, ймовірно, підтримають нову пропозицію Єврокомісії про пакет фінансування України в розмірі 50 млрд євро. За його словами, кошти мали надатися за умови, ящо Україна проведе реформи щодо поліпшення верховенства права та боротьби з корупцією.

Раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не буде приєднуватися до загального пакету допомоги Україні від Європейського Союзу на 18 млрд євро.

Пізніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який заблокував макрофінансову допомогу від ЄС для України, вирішив виправдатися. Він не знайшов нічого кращого, ніж просто заявити, що це все нібито "фейк".

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