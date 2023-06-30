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"Він нас підтримує": прем'єр Грузії назвав скандального Орбана "справжнім другом"

Аліна Дембіцька
30 червня 2023, 22:54 оновлено 30 червня, 22:54
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Заява Гарібашвілі пролунала після того, як грузинський депутат Роман Гоцирідзе назвав Орбана "чортом".
Виктор Орбан и Ираклий Гарибашвили
Прем'єр Грузії назвав скандального Орбана "справжнім другом" / Колаж: Головред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав пропутінського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "справжнім другом" його країни, а також її "переконаним прихильником у Євросоюзі".

Як пише "Грузия Online", заява Гарібашвілі пролунала після того, як грузинський депутат Роман Гоцирідзе назвав Орбана "чортом". У відповідь прем'єр Грузії закликав депутата "контролювати свої слова", коли той говорить про Орбана.

"Я почув образливу заяву одного з ораторів на адресу нашого друга Орбана. Це поганий факт. Пане Романе, я закликаю вас бути коректними, коли ви говорите про пана Орбана. Пан Віктор Орбан – справжній друг нашої країни. Він нас підтримує, підтримує вступ нашої країни в НАТО, до Європейського союзу, і він є одним із наших стійких прихильників у Європейському союзі. Будь ласка, контролюйте свої слова, коли згадуєте пана Орбана", - сказав Гарібашвілі.

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Скандальні заяви Орбана

Нещодавно скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговою заявою про Україну. Так, він виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні додаткових 50 млрд євро.

Раніше Віктор Орбан заявляв, що українці можуть воювати, поки США будуть підтримувати їх зброєю і грошима. При цьому він підкреслив, що Угорщина вже зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а також поскаржився на те, що зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.

Окрім того, в Інтернеті з'явилася фотографія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в шарфі з картою "великої Угорщини", на якій позначені території, що належать Україні та Румунії – Закарпаття і Трансільванія. Сам Орбан пізніше намагався виправдатися за свій вчинок.

Також у лютому прем'єр Угорщини заявив, що на сході його країна межує з росіянами. При цьому Орбан "забув" про Україну.

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