"Держава-терорист": Зеленський назвав причину руйнування РФ міст України

Володимир Зеленський / скріншот Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував тактику російських окупаційних сил, які знищують житлові квартали українських міст.

Як підкреслив він під час виступу на конференції з питань відновлення України у Лугано (Швейцарія), загарбники вбивають в українців почуття дому.

За його словами, за 4 місяці повномасштабного вторгнення в Україну знищено 2 тис.

"Коли російська армія застосовує артилерію проти дитсадка або скидає бомби на школу, то руйнує не просто стіни і будівлі", - зазначив президент.

На думку Зеленського, це свідоме знищення освітнього простору, в якому відбувається соціалізація дітей, в якому люди вчаться бути людьми.

"Росія своїми ударами намагається сказати, що у нас взагалі не буде цього простору... Для чого Росії обстріли лікарень?... Це маніфестація Росії, що вона нібито здатна знищити саму можливість цивілізації для українців, базову гуманність, яка є в кожній нормальній країні. Росія показує, що навіть лікувати і народжувати дітей українці нібито не зможуть", - сказав він.

Глава держави додав, що 799 об'єктів медичної інфраструктури знищено російськими військами з 24 лютого.

"Це все - свідома тактика Росії, не просто обстріли, а ставка саме в ідеологічному протистоянні. Держава-терорист сподівається, що такі руйнування стануть доказом нібито неспроможності демократичної системи і європейського вибору нашого народу дати людям не те, що нормальне, а взагалі життя", - підкреслив він.

Зеленський також нагадав про системне знищення російською армією житлових кварталів українських міст і постійний ракетний терор з боку РФ.

"Вони направляють ракети на будинки, щоб знищити весь цей простір життя українців, щоб убити в людях відчуття дому", - підкреслив президент.

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Нагадаємо, 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Три ракети потрапили в дев'ятиповерхову будівлю і базу відпочинку.

Через удар зруйнована Зовнішня стіна житлового будинку і перекриття з першого по дев'ятий поверх.

Глава держави назвав російський ракетний удар по цивільній інфраструктурі в Одеській області цілеспрямованим актом тероризму проти українського народу.

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