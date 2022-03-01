"Після удару ракетою в центрі Харкова Росія – держава-терорист" – Зеленський

Володимир Зеленський відреагував на обстріл Харкова/ Instagram Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Харкова, під час якого ракета влучила в облдержадміністрацію на центральній площі міста. Це спричинило десятки жертв. За словами глави держави, після такого Росія – держава-терорист.

Про це президент України сказав у відеозверненні. Він зазначив, що по центральній площі Харкова вдарили з території Бєлгородської області Росії.

При цьому Зеленський наголосив, що поблизу центральної площі, як і в інших обстріляних окупантом частинах міста, не було військових цілей.

"На площі не було військових цілей, як і у тих районах Харкова, по яких б’ють з реактивної артилерії. Ракета у центральну площу – це відвертий, нічим не прикритий терор. Ніхто не пробачить, ніхто не забуде. Цей удар по Харкову є воєнним злочином, це є державним тероризмом Російської Федерації. Після такого Росія – держава-терорист, це очевидно і має бути офіційно", – наголосив Зеленський.

Він закликав усі держави світу негайно відреагувати на таку злочинну тактику агресора. За його словами, інші країни повинні визнати, що Росія здійснює державний тероризм, і РФ має нести відповідальність у міжнародних судах.

Реклама

Для захисту Києва призначили голову військової адміністрації

Також він зазначив, що для Росії зараз найбільш важливими мішенями є Київ і Харків. Ворог намагатиметься прорватися до Києва так, як зараз намагається прорватися до Харкова. Тому, за словами Зеленського, зараз у пріоритеті для держави оборона своєї столиці. "Захистимо Київ – захистимо країну", – наголосив Зеленський.

Для захисту Києва з’явиться голова військової адміністрації Віталій Кличко залишається мером Києва та працюватиме спільно з військовим головою, а після війни усе повернеться на свої місця, сказав президент. Головою військової адміністрації буде генерал Жирнов Микола Миколайович.

Україна відкликає своїх послів з двох країн

"Наші дипломати зараз реалізують справедливі і абсолютно необхідні рішення щодо тих держав, які зрадили своєму слову та міжнародному праву", – сказав Зеленський.

Так Україна негайно відкликає:

посла України у Киргизстані – на консультації за виправдання агресії проти України,

посла з Грузії – за перепони для добровольців, які хочуть допомогти Україні захищатися, і за неморальну позицію до санкцій.

Також президент подякував лікарям, які рятують життя людей у непростих умовах, та усім українцям, які допомагають боронити Україну.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про сумарні орієнтовні втрати противника починаючи з першого дня війни 24 лютого і до сьогодні – вони становлять 5710 військових РФ, полонених – 200 осіб.

Раніше Міністр оборони Олексій Резніков заявив: обстріли російськими військами мирних міст показують, що окупанти більше не мають сил воювати з озброєними українцями. Вороги поводяться як боягузи.

Читайте також: