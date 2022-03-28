Російський опозиціонер оцінив шанси на повалення Путіна

Путіну поки нічого не загрожує, вважає Яковенко / Фото Reuters

Господар Кремля Володимир Путін програє війні з Україною, але перемагає всередині Росії. Інформаційна війна дійсно спрацювала.

Таку думку в інтерв'ю Obozrevatel озвучив російський опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко.

"Насправді у Путіна нічого не виходить зовні, він катастрофічно програє у війні з Україною, але перемагає всередині Росії. Тут йому поки нічого не загрожує", - сказав Яковенко.

За його словами, втрати Росії в Україні величезні, але звичайні громадяни про них нічого не знають.

"Що ж стосується настрою у громадян Росії, то вони в переважній більшості нічого про ці втрати не знають. А якщо така інформація потрапляє в їхнє поле зору в соціальних мережах, вони відмовляються, відвертаються, кажуть, що це все брехня", - зазначив політик.

Він додав, що всі в Росії розуміють, що від них нічого не залежить, а будь-яка спроба змінити ситуацію матиме наслідки.

Для захисту путінського режиму в РФ можуть бути використані більші сили, ніж для війни в Україні, але зараз особливого протесту немає.

читайте такожМирного договору між Києвом і Москвою не буде, поки кожна сторона вірить у перемогу - Bloomberg"Якщо говорити про співвідношення сил, які зараз беруть участь у війні проти України, і про сили, які в разі чого кидаються на придушення внутрішніх виступів, то воно буде в бік останніх. Внутрішніх сил більше, і вони більш боєготові. 350 тисяч - Росгвардія, плюс Нацполіція, плюс ФСБ тощо", - сказав Яковенко.

"Але в принципі під рушницею стоять. Правда, зараз Росгвардія використовується і в Україні, але тут треба сказати, що воювати вона не вміє. Але для розгону беззбройних громадян вона підготовлена", - зазначив російський опозиціонер.

Як повідомляв Главред, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що в середовищі російської бізнес-політичної еліти формується група впливових осіб, які налаштовані проти нинішнього господаря Кремля Володимира Путіна. Їхня мета - якнайшвидше відсторонення президента РФ від влади і відновлення економічних зв'язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні.

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