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Далі буде лише ескалація: російський опозиціонер попередив про плани Путіна в Україні

28 березня 2022, 10:51

У резерві у господаря Кремля залишається ядерна зброя. І не застосовувати її немає причин, вважає російський опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко.

Путина
Для Путіна спроба переговорів просто неможлива, вважає Яковенко / Фото Reuters

Оскільки російські окупанти не можуть перемогти українську армію, вони знищують міста і мирне населення. Далі буде ескалація військових дій, а в резерві у президента країни-агресора Володимира Путіна залишається ядерна зброя. І в принципі немає жодних протипоказань для її застосування.

Таку думку в інтерв'ю Obozrevatel озвучив російський опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко.

"Іншої опції, окрім як подальшої ескалації, я не бачу. Для нього (Путіна, - ред.) якась спроба переговорів, якогось іншого виходу з цієї війни просто неможлива. Тільки ескалація. Він буде знищувати мирне населення, українські міста, доки не відбудеться якоїсь зупинки", - вважає Яковенко.

За його словами, опція переговорів неможлива і для президента України Володимира Зеленського теж.

"Тому що те, що пропонує путінський переговорний майданчик – це просто неможливі речі", - сказав російський опозиціонер.

Яковенко спрогнозував, куди можуть завдати перший ядерний удар.

"Я не хочу навіть заглиблюватися в цю тему, тому що це занадто страшна тема. Але я думаю, що можуть бути як якісь об'єкти в Україні, так і об'єкти в США. У російському телевізорі постійно йдуть заклики завдати обмежений ядерний удар. Ті, хто закликають до цього, переконані, що НАТО злякається та одразу побіжить здаватися", - зазначив російський політик.

"Я сподіваюся, що цього не буде, але життя постійно переконує в тому, що сподіватися на якусь присутність здорового глузду у людини, яка розпоряджається всім в Росії, не доводиться", - резюмував він.

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Як повідомляв Главред, російські загарбники змінили стратегію бойових дій, вони мають намір збільшити кількість ракетних ударів по українських містах, щоби знищити критичну інфраструктуру. Як заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, ворог веде і психологічну війну - росіяни намагатимуться показати, що в Україні немає безпечних місць.

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