Росіяни у відчаї: помилка Путіна може дорого коштувати РФ - британський полковник

КНДР погодилась відправити свої війська Росії для війни з Україною не просто так.

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КНДР може отримати за поповнення лав армії РФ ядерні технології / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Протягом останніх днів "гаряче" обговорюється питання відправки в Росію північнокорейських військ задля залучення їх у війні проти України. Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон 24 каналу, чому РФ прийняла таке рішення та чим воно може для неї обернутися.

Північна Корея вже протягом довгого часу надає країні-агресору РФ багато боєприпасів. Однак відправка військових - це дещо глобальніше питання, адже на такий крок може бути більш різка реакція західних країн.

Тож логічно, що росіяни мають дати КНДР щось масштабне взамін на їхніх військовослужбовців. Як варіант - ядерний потенціал, що включає загрозливу для людства зброю.

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Таке рішення Кремля вказує на глибокий відчай. Адже в Україні вже загинуло понад 600 тисяч військових з РФ, в армії не вистачає строковиків. Росія близька до рішення, яке змусить відправляти на війну дітей багатіїв та олігархів.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Це може вплинути на позицію Путіна серед еліт, тому диктатора задовільняє те, що він може взяти солдатів у КНДР. Однак ціна за такий вихід із ситуації для Росії може бути дуже висока.

Якщо Північна Корея справді отримає взамін ядерні технології, світ буде змушений реагувати більш радикально, особливо це стосується масштабних гравців, як от США, чи альянс НАТО.

Хто такий Геміш де Бреттон-Гордон? Геміш де Бреттон-Гордон - експерт з хімічної зброї. Він був офіцером британської армії протягом 23 років і командував об’єднаним хімічним, біологічним, радіологічним і ядерним полком Великобританії та батальйоном швидкого реагування НАТО з ХБРЯ. Він є запрошеним лектором з боротьби зі стихійними лихами в Борнмутському університеті, пише Вікіпедія.

Відправка військ КНДР на підтримку Росії - що відомо

Нагадаємо, за даними Newsweek, Північна Корея могла відправити Росії на підтримку бойових дій проти України своїх пілотів винищувачів. За даними Сеула, у вересні Пхеньян відправив у Владивосток групу пілотів, навчених на радянських винищувачах. Це відбулося перед першим розгортанням військ КНДР 8 жовтня.

Раніше стало відомо, що російська окупаційна армія може залучати північнокорейські війська для штурмових дій на сході України у зимовий період. Також військові з Північної Кореї можуть використовуватися країною-агресоркою Росією для підтримки логістики та інженерних робіт поблизу лінії фронту.

Напередодні президент України Володимир Зеленський припустив, що Захід дуже стримано реагує на перекидання Північною Кореєю своїх військ в Україну, імовірно, через Китай. Тоді як Південна Корея Києву допомагає.

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