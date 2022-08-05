Дочекалися, поки всі зберуться, і знищили: ЗСУ ювелірно змішали з землею групу окупантів

ЗСУ ювелірно змішали з землею групу окупантів / скріншот з відео, УНІАН

Бійці української морської піхоти завдали потужний удар по скупченню російських окупантів, які зібралися в напіврозваленій будівлі. Відеозапис операції опублікували на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

Удар завдали бійці 503 окремого батальйону морської піхоти - коли в будівлі зібралася максимальна кількість російських солдатів.

У ролику видно, як окупанти пересуваються поруч з будівлею. У момент, коли всі вони заходять під дах, українські морпіхи і завдали удару.

Над місцем удару відразу ж піднявся густий дим. Про втрати окупанти офіційно не повідомляли (неофіційно - 19 осіб), проте формальна логіка говорить про те, що шансів залишитися в живих у загарбників було мало.

Нагадаємо, раніше повідомлялося - ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України в кінці липня успішно виконали понад двісті вогневих завдань, в результаті чого окупанти втратили 111 солдатів і офіцерів. Захисники України рознесли російську гаубицю Мста-Б, дві самохідні артилерійсько-мінометні установки Нона-З, безпілотний літальний апарат Елерон.

За тиждень з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS по окупантах було нанесено понад 50 ударів. Не було жодного промаху, всі удари були результативними. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.