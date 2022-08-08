Росія закрила доступ інспекторам із США на свої ядерні об'єкти: в чому причина

РФ закрила США доступ до ядерних об'єктів / pixabay

Росія вибухнула черговим "рішучим" рішенням - країна-агресор призупинила інспекцію своїх ядерних об'єктів фахівцями з США. Це було передбачено Договором про скорочення наступальних озброєнь між країнами, повідомляє офіційний сайт МЗС Росії.

Відомо, що сьогодні Росія повідомила американцям про закриття доступу до інспекції ядерних об'єктів. У МЗС пояснили таке рішення тим, що Вашингтон хоче перезапуску інспекційної діяльності, на умовах, які нібито "створюють для Сполучених Штатів переваги і не враховують реалії".

"Вони (нові умови США - ред.) фактично позбавляють Російську Федерацію права на здійснення інспекцій на американській території", - розповіли в МЗС РФ.

У відомстві поскаржилися, що через санкції США "літаки Росії не можуть доставити інспекторів на територію США, оскільки для них закрито повітряний простір". У відомстві країни-агресора додали, що аналогічних обмежень у бік американських інспекторів не стверджували.

Відомо, що Росія і США ще в січні 2022 року продовжили дію Договору про скорочення наступальних озброєнь між країнами до 2026 року. Документ передбачає взаємний контроль над поступовим зменшенням кількості ядерної зброї в арсеналі країн.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, раніше на сайті американського Мінфіну з'явилося повідомлення про те, що влада США збільшила санкційні обмеження на осіб з оточення Путіна, російських чиновників і спікера російського МЗС Марії Захарової.

Також під додаткові санкції потрапила людина, яку ЗМІ називають "гаманцем" і кумом диктатора Путіна - Сергій Ролдугін.

"Нові санкції торкнуться пов'язаної з Кремлем брокерської компанії з продажу яхт, кількох відомих представників влади РФ і близького соратника Путіна, фінансового керівника Сергія Ролдугіна, який займається офшорними активами президента Путіна", ‒ заявили чиновники Мінфіну.

До того влада Великобританії запустила новий пакет санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. У обмежувальному списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", а також його колишня дружина Людмила. Крім того, в списку опинилися інші особи - родичі очільника РФ.

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