Чи знизяться ціни на продукти в Україні після розблокування портів: відповідь експерта

Які продукти в Україні подорожчають / pixabay

Експерти прогнозували, яким чином вплине домовленість щодо розблокування експорту зерна через Чорне море на зростання цін на продукти харчування в Україні.

За словами директора Всеукраїнського аграрного форуму Марії Дідух в ефірі телемарафону, розблокування портів зможе знизити інфляційний тиск на вартість продуктів харчування в Україні.

Але, наприклад, хліб або масло не залежать від цих факторів і їхні ціни не зміняться.

"Цінова політика саме на зернову групу, я маю на увазі хліб і масло, в принципі не залежать від того, чи будуть розблоковані порти. Розблокування портів допоможе надходженню валютних коштів в українську економіку. Я думаю, що цей значний приплив валютних коштів трохи зупинить темп інфляції, і вартість продуктів в Україні може трошки здешевшати", - сказала Дідух.

За інформацією експерта, через зростання курсу валют можуть подорожчати імпортні продукти харчування.

"Так, через окупацію південного регіону ми залежимо від імпорту і тут ціна залежатиме від курсу валют в Україні. Але різкого подорожчання продуктів харчування в Україні найближчим часом не передбачається, у нас всього вдосталь", – пояснила експерт.

Відзначимо також, овочі до кінця сезону в Україні можуть трохи подешевшати, хоча їх вартість вже б'є рекорди в порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, раніше Національний банк України 21 липня збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть-до 36,5686 грн/дол. Про це повідомляється на офіційному сайті Українського фінансового регулятора.

Проте, як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

Також Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

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