РФ змінила тактику війни у небі і покладається на один вид зброї – The New York Times

Усвідомивши, що ця тактика ефективна, росіяни вирішили застосовувати її на всій лінії фронту.

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РФ змінила тактику війни у небі і покладається на один вид зброї/ колаж: Главред, фото6 ГУ ДСНС України у Харківській області, УНІАН, скрін

Російські окупанти змінили тактику війни у небі через велику втрату літаків. Країна-агресорка Росія втратила 15 повітряних суден за 15 днів лютого. Тепер росіяни покладаються на застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).

Окупанти зрозуміли, що така тактика ефективна, і вирішили застосовувати її по всій лінії фронту, пише The New York Times.

"Тепер росіяни більше покладаються на керовані авіабомби. Завдяки активному використанню КАБів окупантам було легше взяти Авдіївку – оскільки, за словами одного з українських бійців, півтонними бомбами можна зруйнувати будь-яку позицію, наскільки б захищеною вона не була. Усвідомивши, що ця тактика ефективна, росіяни вирішили застосовувати її на всій лінії фронту", – пише видання. відео дня

Україна не повідомляє, чим саме їй вдається збивати ворожі літаки. А те, що кількість знищених ворожих літаків може бути завищеною, пояснили у британському Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) типовою обставиною повітряної війни: якщо літак димить у повітрі, це ще не означає його знищення.

У той же час, за інформацією RUSI, тільки за лютий цього року російські загарбники втратили близько 160 службовців Військово-повітряних сил, що стало серйозним ударом по російській окупаційній армії.

Проте, як зазначив у коментарі NYT український полковник у відставці Сергій Грабський, "ці втрати росіян наразі не зупиняють".

"Допоки росіяни матимуть сили й засоби, вони виконуватимуть наказ, незважаючи на втрати", ― впевнений Грабський.

Використання окупантами авіабомб на фронті/ скрін

Дивіться відео використання окупантами авіабомб на фронті:

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Використання Росією КАБів проти України

Раніше в ЗСУ назвали зброю окупантів, для якої немає "протиотрути". Окупантам вдалось просунутись на фронті завдяки навій тактиці. Ворог масово скидає КАБи на позиції українських оборонців, рівняючи все з землею, розповів начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Також в ISW розповіли про нову тактику російських військ. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що повітряна підтримка, яка стала "агресивнішою", російських військ на лінії фронту допомогла російським військам нещодавно просунутися на сході України, зокрема захопити Авдіївку.

Нагадаємо, в ЗСУ назвали способи протидії КАБам. В ЗСУ зазначили, що для протидії російським КАБам необхідно розвивати системи ППО та засоби радіоелектронної боротьби.

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