Ключовий рік для Путіна: Данілов зробив прогноз щодо війни РФ проти України

Агресорка Росія намагається завдати максимального удару і застосовує у війні з Україною свої ключові ресурси і можливості, вважає Олексій Данілов.

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Путін розкручує військовий маховик, але невдоволення народу лише наростатиме - Данілов / Колаж: Главред, фото: Скриншот YouTube

Ключовим для глави Кремля Володимира Путіна буде 2024 рік. Москва намагається завдати максимального удару, застосовуючи свої ключові ресурси і можливості у війні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що у Росії "залишається надія завдати нокауту, уклавши в нього максимальну концентрацію наявних ресурсів і можливостей".

За словами чиновника, якщо в окупантів не буде просувань на фронті, ситуація в російському суспільстві погіршиться. Адже тоді доведеться й надалі проводити мобілізацію та вкладати засоби у війну.

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"Коли кожен день, місяць, рік війни з сумнівними і не вражаючими результатами будуть зміцнювати й поглиблювати настрої зраджених очікувань, що неминуче призводитиме до збільшення кількості невдоволених і тих, хто бажає миру. Зрозуміло, що росіяни здебільшого не проти війни, вони проти "не победной" війни, а "победа" може тільки наснитися лиш у не дуже тверезих снах зіц-президента на РФ Дмитра Медведєва. І, до речі, тенденцію збільшення тих, хто виступає за припинення військових дій, фіксують, як тренд, навіть ручні соціологи кремля. Чим інтенсивніше Путін розкручуватиме військовий маховик, тим швидшими темпами зростатиме невдоволення "глубинного народа" — у формулі прямо пропорційній", - вважає Данілов.

Також він акцентував увагу на тому, що посилення темпів військової мобілізації економіки у Росії вже призводить до сталінських практик, коли основні державні ресурси й активи концентруються в руках держави.

На думку чиновника, якщо у Кремля закінчаться гроші, то влада просто забере кошти у своїх громадян.

"І схожий перелік, таких самогубних кроків, які вимушений буде зробити Путін, можна продовжувати ще дуже довго. Логіка первісної помилки (напад на Україну) передбачає лавиноподібне накопичення проблем і поступове погіршення обставин до настання ситуації кризи. А у війні, розв’язаній Росією, переможе той, хто збереже внутрішню єдність і не зламається з середини. Україна має мотивацію, мету, почуття праведної ненависті і розуміння справедливості своєї боротьби — те, що нас гартує і об'єднує! Що з цього переліку мають росіяни?" - наголосив Олексій Данілов.

Війна Росії проти України

У найближчі декілька місяців на Україну чекає важкий період на фронті, вважає канцлер Міноборони Естонії Кусті Сальм. За його словами, Європі в такій ситуації доведеться самостійно відповідати за свою безпеку.

Журналісти Le Monde опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що Франція вивчає можливість відправки спецназу в Україну. Як передбачається, угруповання могло б "захистити деякі території від російських ударів".

Режим Путіна залишився без каналу постачання боєприпасів від КНДР, написали журналісти південнокорейського видання NK Pro. Ймовірно, через проблеми з виробництвом і логістикою в самій Північній Кореї припинилися постачання зброї Москві морським шляхом.

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