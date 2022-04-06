Виснаження або дефолт: у США назвали мету удушення РФ новими санкціями

Ресурси Росії не безмежні, особливо зараз, враховуючи нищівні санкції, підкреслила Дженніфер Псакі.
Американські санкції, які вводить адміністрація США проти Росії через військову агресію проти України, спрямовані на те, щоб змусити Москву вибирати між дефолтом і виснаженням її доларових резервів, заявила у вівторок представник Білого дому Дженніфер Псакі.
"Мета - змусити їх зробити вибір. Ресурси Росії не безмежні, особливо зараз, враховуючи нищівні санкції, які ми вводимо. Вони будуть змушені вибирати між спустошенням залишкових доларових резервів, використанням нової виручки і - дефолтом", - сказала вона.
Псакі додала, що мета адміністрації США полягає в тому, щоб "виснажити ресурси, які є у Росії, щоб продовжувати війну проти України", а також у тому, щоб "створити проблеми для російської фінансової системи".
Вона підтвердила, що США збираються оголосити про санкції, які мають на увазі "заборону на нові інвестиції в Росії, нові заходи проти фінансових інститутів, держкомпаній, держчиновників і членів їх сімей". Раніше американські ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, що подібні санкції Вашингтон планує оголосити в середу.
Нагадаємо, США готують нові санкції проти Російської Федерації та Білорусі. На цей же раз обмеження торкнуться 120 компаній, сказав директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.
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