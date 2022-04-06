Виснаження або дефолт: у США назвали мету удушення РФ новими санкціями

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Американські санкції, які вводить адміністрація США проти Росії через військову агресію проти України, спрямовані на те, щоб змусити Москву вибирати між дефолтом і виснаженням її доларових резервів, заявила у вівторок представник Білого дому Дженніфер Псакі.

"Мета - змусити їх зробити вибір. Ресурси Росії не безмежні, особливо зараз, враховуючи нищівні санкції, які ми вводимо. Вони будуть змушені вибирати між спустошенням залишкових доларових резервів, використанням нової виручки і - дефолтом", - сказала вона.

Псакі додала, що мета адміністрації США полягає в тому, щоб "виснажити ресурси, які є у Росії, щоб продовжувати війну проти України", а також у тому, щоб "створити проблеми для російської фінансової системи".

Вона підтвердила, що США збираються оголосити про санкції, які мають на увазі "заборону на нові інвестиції в Росії, нові заходи проти фінансових інститутів, держкомпаній, держчиновників і членів їх сімей". Раніше американські ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, що подібні санкції Вашингтон планує оголосити в середу.

Нагадаємо, США готують нові санкції проти Російської Федерації та Білорусі. На цей же раз обмеження торкнуться 120 компаній, сказав директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

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