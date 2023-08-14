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Росія зіткнулася з дилемою: у розвідці Британії оцінили рейди ЗСУ через Дніпро

Андрій Ганчук
14 серпня 2023, 12:25 оновлено 14 серпня, 12:35
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Між бійцями армії України та окупантами Росії відбуваються бойові зіткнення за контроль над невеликими островами у Дніпровському лимані, вважають аналітики.
ЗСУ, війська РФ
Тепер окупанти РФ замислюються над тим, чи зміцнювати свої позиції на лівобережжі Херсонщини - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Міноборони РФ

Локальні бої, які спалахнули між силами оборони України та російськими окупантами вздовж нижньої течії Дніпра, поставили генералів військ агресора перед вибором: зміцнювати там свої сили або перекидати підрозділи до районів основних контрнаступальних дій ЗСУ. Зіткнення за контроль над невеликими островами в Дніпровському лимані тривають. Про це заявили і розвідці Міністерства оборони Великобританії.

Як повідомили в британській розвідці, ЗСУ проводили рейди або формували невеликі плацдарми на деяких ділянках, які утримують окупанти РФ на східному березі.

"Це відбувалося на додаток до розширення плацдарму, який Україна підтримує біля зруйнованого Антонівського мосту з червня 2023 року. Деякі з цих операцій, ймовірно, використовували ротацію місцевих російських сил", - зазначено в повідомленні.

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Також, за даними аналітиків, українські війська продовжують битися із загарбниками за невеликі острови в Дніпровському лимані.

Крім цього, розвідники акцентували увагу на тому, що війська РФ тепер опинилися перед дилемою: зміцнювати даний район, або ж перекидати війська до районів основного контрнаступу ЗСУ.

"Перед російським командуванням стоїть дилема: зміцнювати цей район або перекидати війська на схід – до районів основних контрнаступальних операцій України", - підкреслили в розвідці Британії.

ЗСУ на лівому березі Дніпра

Американський Інститут вивчення війни раніше опублікував зведення, в якому йшлося про те, що ЗСУ здійснили рейд на лівий берег Херсонщини і "прорвали оборону військ РФ вглиб на 800 метрів". За даними ISW, українські війська висадили групи катерів у районі населеного пункту Козачі Табори.

Журналісти німецького видання Bild припускали, що ЗСУ нібито закріпилися на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Українські війська могли там встановити плацдарм для подальшої роботи проти окупантів РФ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зробила заяву щодо лівого берегу Херсонщини. За її словами, приводів для ажіотажу немає – українські війська не закріпилися на лівобережжі Херсонської області, але деякі підрозділи виконували там певні операції.

Інші новини:

війська Росії Херсонська область війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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