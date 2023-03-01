Це не "жест доброї волі": експерт пояснив, чому окупанти тікають з лівого берега Херсонщини

Окупанти розглядають лівобережну частину Херсонської області як майданчик для терористичних атак, а для їхнього здійснення великий контингент не потрібен.

Олександр Коваленко / Фото: Facebook Олександр Коваленко

Днями Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти готуються до відведення військ у Херсонської області. Блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, у чому причина таких дій загарбників.

За його словами, зменшення концентрації російських військ на лівобережній частині Херсонщини може бути пов'язане з тим, що сьогодні там сформовано певний буфер вогневого впливу на правий берег.

"Тобто ЗСУ мають перевагу з нанесення високоточних далекобійних артилерійських ударів як ствольною, так і реактивною артилерією. У свою чергу, росіяни не мають такої переваги, і лівобережну частину вони використовують максимум як майданчик для завдання терористичних ударів ракетним озброєнням по селах і містах правобережжя Херсонщини, і, зокрема, Херсона", - сказав Коваленко в інтерв'ю Главреду.

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Таким чином, лівобережну частину Херсонщини варто розглядати саме як майданчик для терористичних атак, а для їхнього здійснення великий контингент не потрібен. Достатньо лише підрозділів РСЗВ і підрозділів для оборонних позицій.

"На мій погляд, росіяни будуть відводити ці підрозділи для того, щоб мінімізувати втрати від вогневого впливу ЗСУ. Тому що вони дуже добре розуміють, що форсування Дніпра як елемента контрнаступу не буде, тому на лівобережжі достатньо лише двох видів підрозділів – для оборони і терористичних атак. Інших не потрібно, так само, як і колаборантів та інших медійних персонажів, яких РФ використовує для пропаганди. Їх теж росіянам потрібно евакуювати, адже ці персоналії можуть стати об'єктами для знищення партизанами або високоточною зброєю ЗСУ", - сказав експерт.

Коваленко порадив не поспішати з висновками про "жести доброї волі".

"Хоча, з іншого боку, стан російських військ сьогодні значно гірший, ніж це було у 2022 році. У них справді є проблеми із забезпеченням, достатньою кількістю техніки, боєкомплекту тощо. Але щодо лівобережжя поки не треба поспішати з висновками", - резюмував він.

Нагадаємо, 27 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупаційна влада захоплених Росією районів Херсонської області почала тікати до Криму, побоюючись наступу Збройних сил України.

Зокрема, в Олешках і Скадовську з 21 лютого відзначається виїзд "адміністрації" колаборантів в Бахчисарай, Сімферополь і Керч. З 24 лютого оголошено про так звану евакуацію для всіх бажаючих.

"Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати лише ручний багаж", – йдеться в повідомленні Генштабу.

Як повідомляв Главред, 29 січня російські окупанти масовано обстріляли Херсон. За попередніми даними, внаслідок обстрілів три людини загинули, шестеро - отримали поранення.

21 лютого російські окупанти завдали удару по зупинці громадського транспорту і багатоповерховим житловим будинкам в Херсоні, в результаті є жертви.

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