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Росія зібралася набрати 60 тисяч нових військових: у США не впевнені, що вони дадуть бій Україні

9 квітня 2022, 05:07

У Пентагоні наразі не можуть надати оцінку боєздатності додаткових резервів РФ.

війська Росії біля кордонів України
Росія зібралася посилити угруповання для війни з Україною, але їх боєздатність сумнівна - Пентагон / Reuters

У Вашингтоні фіксують ознаки того, що Росія має намір набрати понад 60 000 військових, щоб поповнити свої резерви і мобілізувати їх на нову фазу вторгнення на територію України. Інформації щодо рівня бойової підготовки резервів наразі немає. Враховуючи проблеми з логістикою і забезпеченням, навряд чи вони зможуть швидко посилити військове угруповання росіян на сході. Про це заявили у Міністерстві оборони США.

Як повідомляє CNN, у Пентагоні розповіли, що в планах Росії – мобілізація 60 000 військових на війну з Україною. Однак наскільки вдасться Москві набрати стільки людей, навчити їх і куди відправити, наразі незрозуміло.

читайте такожУ Путіна визнали серйозні втрати у війні з Україною і "пояснили" відведення військ від Києва та ЧерніговаУ США не впевнені у тому, що існує "свіже підкріплення, повністю навчене, озброєне" і яке може поповнити тактичні групи батальйонів РФ, що зазнали втрат.

Крім того, вважають американці, російські окупанти не врегулювали проблемні питання, пов'язані з логістикою і забезпеченням. Тому вони навряд чи зможуть швидко посилити своє військове угруповання на сході.

"Ми не віримо, що в цілому це буде швидкий процес для них, враховуючи втрати, яких вони зазнали, і збиток, нанесений їх боєготовності", - підкреслили у Міноборони США.

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Війна Росії проти України

У Міністерстві оборони України заявили про те, що Росія оголосила про завершення так званого "першого етапу" війни проти української держави. Окупаційні війська через серйозні втрати були змушені відвести свої сили з Київського і Чернігівського напрямків. Вони проводять роботу з перегрупування і здійснять спробу повного захоплення Донбасу. Харків їм навряд чи вдасться окупувати, оскільки немає достатньо ресурсів.

Радник керівника Офісу президента сказав, що війська РФ спробують взяти в кільце Збройні сили України на Донбасі. Однак їх сценарій провалиться. Ворог не зможе продемонструвати ефективних дій. Втім, легких боїв теж не буде.

У Генеральному штабі ЗСУ вважають, що Росія здійснить спробу прорвати оборону України в напрямку Донецької та Луганської областей. Ворог може спробувати піти в атаку у Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах. Причому противник може спробувати організувати наступ в районах населених пунктів Мар'їнка, Борівське і Солодке.

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