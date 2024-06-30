Кремль кидає на фронт мобілізованих без жодної підготовки: в ISW розкрили деталі

Колишній інструктор "Storm-Z" погодився з оцінкою мілблогера та поскаржився на проблеми із загальною підготовкою.

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Росія кидає на фронт мобілізованих без підготовки / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що у Росії чоловіків після мобілізації одразу відправляють на фронт в Україну. Окупанти не проходять належного навчання перед тим, як іти воювати.

Експерти також повідомили, що мобілізовані росіяни не беруть участь у навчаннях, а також не проходять медичну комісію.

У звіті ISW йдеться, що деякі нові російські військовослужбовці проходять недостатню підготовку перед відправленням до України. Один із російських мілблогерів стверджував, що новий російський персонал проходить навчання в середньому приблизно 14 днів перед відправленням на передову.

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За даними окупанта, новий російський особовий склад проходить 4 - 5 днів реальної підготовки, а 14 днів охоплює час від підписання військового контракту до прибуття на фронт.

Колишній інструктор Storm-Z погодився з оцінкою мілблогера та поскаржився на проблеми із загальною підготовкою.

Штурмові загони "Шторм-Z" Це штрафні батальйони, підрозділи "другого сорту". Спочатку вони формувалися з колишніх ув'язнених силовиків, але з весни 2023 року загони фактично укомплектовані засудженими та військовослужбовцями, які перебувають на дисциплінарних стягненнях. Пізніше туди стали потрапляти солдати, яких піймали на вживанні наркотиків і алкоголю, а також ті, хто відмовлявся виконувати накази. За даними видання "Важные истории" та інших джерел, російське Міноборони щонайменше з вересня 2022 року слідом за ПВК Вагнера почало вербувати в'язнів на війну з Україною. За даними видання, Міноборони РФ створювало Спецзагін "Шторм", основу якого повинні були скласти засуджені ексспівробітники силових відомств, а вербування проводилося у "червоних" зонах. Згідно з джерелами журналістів, адміністрації колоній чинили тиск на ув'язнених, вимагаючи від них погодитися на пропозицію Міноборони. Вербувальники з Міноборони відвідали, зокрема, колонії Сибіру та Далекого Сходу. Основні завдання "спецконтингенту" - штурмові дії в міській забудові та на складній місцевості. На підготовку ув'язнених до війни йде 10-15 діб.

Покинути поле бою ув'язнений може лише в разі важкого поранення або смерті.

Медична допомога "спецконтингенту" надається лише "в обсязі само- і взаємодопомоги".

Трупи загиблих ув'язнених у моргах необхідно зберігати окремо від трупів військовослужбовців ЗС РФ.

Командирам загонів дозволено створювати загороджувальні загони та конвої з військової поліції для бійців з числа засуджених. Дозволено розстрілювати тих, хто спробує втекти з поля бою

Після закінчення контракту дається акт про помилування, потім "доброволець" може укласти новий контракт або "своїми силами" повернутися в Росію.

"Російські військові наразі направляють усі сили, незалежно від їх формального призначення, до більш-менш подібних операцій уздовж фронту та продовжують переважно використовувати масу піхоти та час від часу механізовані атаки для повзучого просування замість того, щоб покладатися на високопідготовлені підрозділи", - зазначено у звіті.

Аналітики підкреслили, що це рішення, ймовірно, знизило вимоги до навчання для більшості нових російських військовослужбовців, які збираються воювати в Україні. Хоча 14 днів все ще недостатньо для формування навіть обмеженого боєздатного персоналу.

Водночас аналітики не виключають, що російські сили, ймовірно, забезпечать свій персонал подальшим навчанням після розгортання в Україні.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що російські окупанти відмовляються виконувати бойові завдання. На Харківському напрямку є ворожі підрозділи, які відмовляються від виконання завдань. Не виключено, що саме смерті їхніх командирів вибили окупантів з колії.

30 тисяч окупантів загрузли у Вовчанську. Наступ військ Росії на Харківську область міг мати на меті захопити широку смугу території, щоб наблизити важку артилерію до міста. Можливо, російські командири сподівалися дійти до самого Харкова.

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