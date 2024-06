Кремль кидає на фронт мобілізованих без жодної підготовки: в ISW розкрили деталі

Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що у Росії чоловіків після мобілізації одразу відправляють на фронт в Україну. Окупанти не проходять належного навчання перед тим, як іти воювати.

Експерти також повідомили, що мобілізовані росіяни не беруть участь у навчаннях, а також не проходять медичну комісію.

У звіті ISW йдеться, що деякі нові російські військовослужбовці проходять недостатню підготовку перед відправленням до України. Один із російських мілблогерів стверджував, що новий російський персонал проходить навчання в середньому приблизно 14 днів перед відправленням на передову.

За даними окупанта, новий російський особовий склад проходить 4 - 5 днів реальної підготовки, а 14 днів охоплює час від підписання військового контракту до прибуття на фронт.

Колишній інструктор Storm-Z погодився з оцінкою мілблогера та поскаржився на проблеми із загальною підготовкою.

Аналітики підкреслили, що це рішення, ймовірно, знизило вимоги до навчання для більшості нових російських військовослужбовців, які збираються воювати в Україні. Хоча 14 днів все ще недостатньо для формування навіть обмеженого боєздатного персоналу.

Водночас аналітики не виключають, що російські сили, ймовірно, забезпечать свій персонал подальшим навчанням після розгортання в Україні.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.