Навіщо Путін знову "форсить" переговори: диктатор стурбований трьома речами

Путін шляхом погроз намагається спонукати насамперед європейських партнерів натиснути на Україну в момент початку так званих мирних переговорів.

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Путіну треба негайне перемир'я на деякий час / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін не зміг вийти до адмінкордонів українських областей, незаконно "включених" до нелегітимної Конституції країни-агресорки, що є для нього особистою поразкою. Нині просування окупантів фактично застопорене, і він це розуміє, зазначив в інтерв'ю Главреду військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

На цьому тлі Путін не гребує "ядерними" погрозами в бік України, США та ЄС. Але позиція Заходу консолідована.

На випади Путіна з приводу "переговорів" також вплинула вельми серйозна готовність США до гонитви озброєнь, чого російська економіка зі своїм рівнем ВВП не витримає, упевнений Снєгирьов.

"Щойно відсоток витрат на сектор оборони перевищить 25%, це буде критично для Російської Федерації", - підкреслив експерт.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) - експерт з військових питань, блогер. Історик і юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

"Саме з цим і пов'язані ці неадекватні заяви російського президента, який шляхом погроз намагається спонукати насамперед європейських партнерів натиснути на Україну в моменті початку так званих мирних переговорів", - розповів Снєгирьов.

Дивіться відео інтервʼю Дмитра Снєгирьова Главреду про ядерні погрози Путіна:

Росія не бажає йти на поступки - головне

На тлі першого дня Саміту миру в Швейцарії, в якому Росія не бере участі, ображений Путін висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які Росія жодного разу не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І тільки в такому разі Москва подумає, щоб сісти за стіл переговорів.

Зі свого боку, канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

Сьогодні, 20 червня, Путін знову почав випрошувати переговори з Україною (звісно, на умовах Кремля) під час свого візиту до В'єтнаму. Наприклад, заявив, що РФ у переговорному процесі з Україною виходитиме з поточної ситуації, і що Росія, мовляв, "ніколи від переговорів не відмовлялася".

Потім Путін почав говорити зовсім протилежне.

"Вони (Захід і Україна, - Главред) постійно підвищують градус, ескалюють ситуацію. Мабуть, розраховують на те, що ми в якийсь момент злякаємося. Але водночас говорять про те, що хочуть домогтися стратегічної поразки Росії на полі бою", - сказав бункерний диктатор.

При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі переговори, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського.

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