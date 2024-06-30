До Росії прилітав китайський Y-20: ЗМІ цей рейс називають 'підозрілим'

Офіційних даних того, що Китай почав постачання зброї Росії, наразі немає.

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Дивний рейс Y-20 / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Вікіпедія

У суботу, 29 червня, у Москві приземлився китайський військово-транспортний літак Y-20 із бортовим номером 20248, про що свідчать дані ресурсу Flightradar24.

Згідно з відкритими даними, він пройшов довгий шлях через низку областей РФ, зокрема через Тюмень і Казань.

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Цей же літак був помічений минулого тижня в аеропорту Мінська. Як пише видання Діалог.ua, Y-20 доставив туди військових, які братимуть участь у параді до Дня незалежності Білорусі 3 липня.

Появи китайських військових літаків, здатних перевозити військові вантажі, викликають у журналістів стурбованість у контексті російської війни проти України.

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Y-20 - характеристики - що відомо про літак ВПС Китаю

Літак має екіпаж із 3-х осіб, довжина фюзеляжу становить 47 метрів, розмах крила - 45 метрів, максимальна висота - 15 метрів.

Максимальна злітна вага Y-20 - понад 200 тонн.

Максимальна дальність польоту літака з максимальним завантаженням орієнтовно складе 4400 км.

Позиція Китаю щодо України - відносини з Росією

Пекін продовжує гнути лінію негайного "врегулювання кризи в Україні", підтримуючи божевільні ультиматуми Путіна.

Китай надає військову підтримку окупантам, але прямі поставки, впевнений колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, стануть порушенням "червоних ліній" Заходу.

На думку експерта Олега Жданова, Китай бачить світ біполярним, у якому він править паралельно зі США. Росія в такому плані виступає тільки сировинним придатком. Але в період російсько-української війни Пекін готовий до збройової підтримки Путіна.

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