РФ намагалася шантажувати США і пропонувала "угоду" щодо України - Зеленський

Руслана Заклінська
25 березня 2026, 23:07оновлено 26 березня, 00:00
Президент розкрив деталі російських пропозицій Вашингтону.
Зеленський розповів про таємні пропозиції Москви Вашингтону

Головне:

  • РФ пропонувала США не давати Україні розвіддані в обмін на аналогічні дії щодо Ірану
  • РФ заперечує допомогу Ірану, хочабезпілотники містять російські компоненти
  • Україна допомагає країнам Близького Сходу

Росія намагалася шантажувати Сполучені Штати, пропонуючи Вашингтону припинити передачу розвідувальних даних Україні в обмін на аналогічний крок Москви щодо Ірану. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Reuters.

За словами глави держави, українська військова розвідка має "неспростовні" докази того, що РФ продовжує активно забезпечувати Іран розвідданими. Кремль намагався використати цей вплив як важіль тиску на Білий дім.

"У мене є звіти наших розвідувальних служб, які показують, що Росія робить це і каже: "Я не передаватиму розвідувальні дані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвідувальні дані Україні". Хіба це не шантаж? Безумовно", - сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що деякі іранські безпілотники, які атакували військові об'єкти США та їхніх союзників під час конфлікту на Близькому Сході, містили російські компоненти. Водночас Росія заперечує будь-яку допомогу Іран у його конфлікті зі США та Ізраїлем.

Раніше у Вашингтоні заявляли, що отримували подібні заперечення безпосередньо від Москви. На тлі глобального протистояння Україна вже стала важливим партнером для держав Перської затоки. За словами Зеленського, Київ допомагає Саудівській Аравії, ОАЕ та Катару протидіяти атакам безпілотників на їхній території.

Крім того, Київ розраховує на поглиблення співпраці з державами регіону. Йдеться про можливе фінансування виробництва українських дронів-перехоплювачів та отримання додаткових систем протиповітряної оборони.

НАТО vs "Вісь зла"

Росія пропонувала США угоду щодо розвідданих - що відомо

Джерела Politico підтвердили, що Росія намагалася запропонувати США обмін, пов'язаний з розвідувальною інформацією. Як повідомляв Главред, представники США відхилили цю пропозицію. При цьому сама спроба подібних переговорів викликала занепокоєння серед європейських дипломатів, які розцінюють її як прагнення Москви внести розбіжності між Європою та США в критичний момент.

Президент Зеленський розповів також, що Сполучені Штати готові надати Києву гарантії безпеки лише у разі, якщо Україна передасть Росії всю Донецьку та Луганську області. За його словами, такий відступ поставив би під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи.

Також Зеленський 25 березня розповів, що Україна співпрацює з країнами Близького Сходу та Затоки щодо захисту від дронів. Презиеднт України стверджує, що це взаємовигідне партнерство.

Читайте також:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

23:07Світ
В Одесі водій відкрив вогонь з автомату по поліцейських: перші деталі інциденту

В Одесі водій відкрив вогонь з автомату по поліцейських: перші деталі інциденту

23:06Україна
Загроза "червоного" рівня: РФ готує комбіновану атаку найближчим часом

Загроза "червоного" рівня: РФ готує комбіновану атаку найближчим часом

21:30Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 26 березня: Бикам — стрес, Кроликам — розставання

Китайський гороскоп на завтра, 26 березня: Бикам — стрес, Кроликам — розставання

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

Гороскоп Таро на завтра, 26 березня: Левам — шлях, Рибам — виклик

Гороскоп Таро на завтра, 26 березня: Левам — шлях, Рибам — виклик

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні баристи за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні баристи за 45 с

Гороскоп на завтра, 26 березня: Овнам - подарунок, Водоліям - прибуток

Гороскоп на завтра, 26 березня: Овнам - подарунок, Водоліям - прибуток

Останні новини

23:07

РФ намагалася шантажувати США і пропонувала "угоду" щодо України - Зеленський

23:06

В Одесі водій відкрив вогонь з автомату по поліцейських: перші деталі інциденту

23:05

Міцна позиція України: прогноз букмекерів на Євробачення-2026

23:00

Розкрито сценарій війни РФ проти країн Балтії - чи буде Кремль воювати на два фронти

22:44

Розсада в’яне після пересадки: три головні умови успішного пікіруванняВідео

Росія може вторгнутися в країни Балтії протягом 2026 року, гарантій успіху немає - ГорбачРосія може вторгнутися в країни Балтії протягом 2026 року, гарантій успіху немає - Горбач
22:04

Чому заморожені овочі можуть бути корисніші за свіжі - поради дієтологів

21:30

Загроза "червоного" рівня: РФ готує комбіновану атаку найближчим часом

21:26

США поставили ультиматум Україні щодо Донбасу - що пропонують натомість

21:17

Навіщо синиці збирають сигаретні недопалки: несподіване пояснення вчених шокує

Реклама
21:02

В Україні створять новий рубіж ППО - які області України він буде захищати

20:53

Росія готує операцію проти систем водопостачання в Україні - Зеленський

20:52

Синій колір проти білокрилки: як позбутися шкідника без хімії

20:22

Потепління вривається на Львівщину: коли очікувати +18 градусів

20:21

"Іскандерів" стане менше: ЗСУ здобули нові спроможності для ураження - аналітик

20:09

Чому чекісти носили шкіряні куртки: від вошей до символу влади

19:57

Навіщо господині відрізають куточок губки для посуду: про цей трюк знають одиниці

19:40

Відправили до психіатричної лікарні: у Росії помер 49-річний зірка серіалів

19:35

Найдорожчий скарб: що зберігали українські жінки у скринях, які були лише їхнімиВідео

19:28

Нова тактика повітряного терору: чому РФ атакувала вдень і скільки дронів готує

19:11

Келлог знайшов несподівану схожість між Зеленським і Трампом - що він сказав

Реклама
19:02

Колишній Лорак з'явився з красивою блондинкою та показав ніжності в ліжку

18:51

Як легко очистити батареї і підвищити ефективність опалення: простий трюк

18:37

Мобілізація в містах буде по-новому - які зміни готуються та кого зачепить

18:20

"Соромно зізнатися": Аліна Гросу відверто розповіла про вагітність

18:19

У Дніпрі готують підвищення тарифів на проїзд: коли та наскільки піднімуть ціну

18:10

Замість траси - стародавнє місто: несподіване відкриття археологів

18:04

Мирні переговори були змістовними, але прогресу нема: у МЗС назвали причину

17:25

Рада "заблокована": депутати влаштували демарш та висунули умови, чим це загрожує

17:10

Сад у березні: 4 критично важливі справи, які потрібно встигнути до кінця місяця

17:07

Чому Великдень у православних і католиків не збігається: все вирішує один нюанс

17:03

Як сказати українською "препятствовать": багато хто говорить неправильно

16:56

Гривня раптово зміцнилася, долар з євро пішли на дно: курс валют на 26 березня

16:32

Буде майже +20 градусів: на Тернопільщині очікується справжнє потепління

16:29

"Контингент не той": Кіркоров відмовився співати для окупантів

16:09

Чому посвідчення водія в СРСР не діяло за межами міста - пояснення здивує

15:43

Українці скуповують кілограмами: ціни на один продукт обвалилися до мінімуму

15:43

Історія кохання на відстані світлових років: фільм "Ти — космос" вже доступний до перегляду на Київстар ТБ

15:43

"Прощавай, друже": помер відомий український актор

15:25

На кого чекає найважливіший місяць 2026 року: гороскоп на квітеньВідео

15:20

Великодні яйця з вау‑ефектом: як зробити яскраві крашанки за копійки

Реклама
14:58

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

14:37

Власників зруйнованого житла звільнили від оплати комуналки: ухвалено закон

14:25

Місячний календар стрижок на квітень 2026 року: що робити з волоссям до Великодня

14:22

Залетів з території РФ: дрон вдарив по електростанції в Естонії, що відомо

14:20

Що насправді означають схрещені руки під час розмови: не завжди сигнал недовіри

14:01

Сили оборони вразили російський бойовий криголам на Балтиці

13:38

Як розморозити м'ясо за лічені хвилини: блогерка вразила лайфхаком

13:37

Як перевірити штрафи за паркування онлайн: в Україні запрацював новий сервісВідео

13:22

Наступний після Жеваго: медіа прогнозують, що  за кордоном знайдуть  і екс-власника "Дельта банку" Лагуна

13:00

Кошеня відкинули через "непривабливу" зовнішність, але потім саме його обрали й полюбили

