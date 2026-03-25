РФ намагалася шантажувати США і пропонувала 'угоду' щодо України - Зеленський

Президент розкрив деталі російських пропозицій Вашингтону.

Зеленський розповів про таємні пропозиції Москви Вашингтону

Головне:

РФ пропонувала США не давати Україні розвіддані в обмін на аналогічні дії щодо Ірану

РФ заперечує допомогу Ірану, хочабезпілотники містять російські компоненти

Україна допомагає країнам Близького Сходу

Росія намагалася шантажувати Сполучені Штати, пропонуючи Вашингтону припинити передачу розвідувальних даних Україні в обмін на аналогічний крок Москви щодо Ірану. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Reuters.

За словами глави держави, українська військова розвідка має "неспростовні" докази того, що РФ продовжує активно забезпечувати Іран розвідданими. Кремль намагався використати цей вплив як важіль тиску на Білий дім.

"У мене є звіти наших розвідувальних служб, які показують, що Росія робить це і каже: "Я не передаватиму розвідувальні дані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвідувальні дані Україні". Хіба це не шантаж? Безумовно", - сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що деякі іранські безпілотники, які атакували військові об'єкти США та їхніх союзників під час конфлікту на Близькому Сході, містили російські компоненти. Водночас Росія заперечує будь-яку допомогу Іран у його конфлікті зі США та Ізраїлем.

Раніше у Вашингтоні заявляли, що отримували подібні заперечення безпосередньо від Москви. На тлі глобального протистояння Україна вже стала важливим партнером для держав Перської затоки. За словами Зеленського, Київ допомагає Саудівській Аравії, ОАЕ та Катару протидіяти атакам безпілотників на їхній території.

Крім того, Київ розраховує на поглиблення співпраці з державами регіону. Йдеться про можливе фінансування виробництва українських дронів-перехоплювачів та отримання додаткових систем протиповітряної оборони.

Росія пропонувала США угоду щодо розвідданих - що відомо

Джерела Politico підтвердили, що Росія намагалася запропонувати США обмін, пов'язаний з розвідувальною інформацією. Як повідомляв Главред, представники США відхилили цю пропозицію. При цьому сама спроба подібних переговорів викликала занепокоєння серед європейських дипломатів, які розцінюють її як прагнення Москви внести розбіжності між Європою та США в критичний момент.

Президент Зеленський розповів також, що Сполучені Штати готові надати Києву гарантії безпеки лише у разі, якщо Україна передасть Росії всю Донецьку та Луганську області. За його словами, такий відступ поставив би під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи.

Також Зеленський 25 березня розповів, що Україна співпрацює з країнами Близького Сходу та Затоки щодо захисту від дронів. Презиеднт України стверджує, що це взаємовигідне партнерство.

