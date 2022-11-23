Росія, схоже, залишилася без дронів-камікадзе з Ірану - розвідка Британії

Росія поповнюватиме запаси ударних дронів - розвідка Великобританії / Колаж УНІАН , mil.in.ua

Окупант Росія з вересня запустила сотні переданих їй Іраном дронів-камікадзе по Україні. Однак Москві не вдалося досягти своїх цілей. Агресор, швидше за все, вже вичерпав запаси ударних безпілотників. Про це розповіли в розвідці Міноборони Великобританії.

Як повідомляє британська розвідка, російські окупанти активно використовували іранські дрони-камікадзе проти тактичних військових цілей та українських електромереж.

Але останнім часом Росія, схоже, хотіла, щоб удари з БПЛА наносилися по медичних установах і били по них керованими боєприпасами. Однак окупанти своїх цілей не досягли.

"Росія, ймовірно, задумала кампанію з БПЛА, щоб компенсувати гостру нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БПЛА були ліквідовані", - зазначили в розвідці Британії.

Також в оборонному відомстві додали, що про удари дронами-камікадзе публічно нічого не повідомляли орієнтовно з 17 листопада. Як вважають експерти, загарбники, схоже, вичерпали свої запаси дронів. Однак, ймовірно, вони закуплять нові ударні безпілотники.

"Росія, ймовірно, майже вичерпала свій поточний запас, але, ймовірно, буде шукати поповнення запасів. Росія, ймовірно, зможе закуповувати БПЛА за кордоном швидше, ніж виробляти нові крилаті ракети всередині країни", - підкреслили в Міноборони Великобританії.

Іран продає Росії дрони-камікадзе для війни проти України

Іран передає агресору Росії ударні дрони, які Москва використовує для ударів по військових і цивільних об'єктах в Україні. Офіційний Київ у жовтні назвав Тегеран співучасником війни і закликав припинити постачання ударних БПЛА російським загарбникам, щоб уникнути відповідальності.

Згідно з відомостями Sky News, Росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро, а натомість отримала 160 ударних безпілотників. Серед них виявилося 100 дронів-камікадзе Shahed-136. Також Москва передала Тегерану декілька одиниць британських і американських озброєнь, які були захоплені під час бойових дій проти України.

Радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата сказав, що Єрусалим може передати Україні високотехнологічні ракети, якщо Іран поставить Росії свої балістичні ракети.

При цьому Ізраїль засудив застосування РФ іранських дронів проти України, Про що повідомили в МЗС країни-окупанта.

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