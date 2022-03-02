Скільки українських дітей загинули від вторгнення військ Путіна в Україну

Діти / Reuters

Російські окупанти продовжують використовувати важку зброю і знищувати цивільне населення України.

З початку вторгнення Російської Федерації в Україну, за результатами аналізу інформації з різних джерел, загинула 21 дитина ще 55 дітей постраждали.

Як повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова на своїй сторінці в Facebook, окупанти зруйнували інфраструктуру міст: Києва, Ірпеня, Харкова, Маріуполя, Житомира, Херсона та населеного пункту Василівка Запорізької області.

"Під час ракетного удару окупантів постраждав пологовий будинок у м. Житомирі. Водночас російські війська продовжують обстріл мирного населення Запорізької області. Вчора о 9:00 російсько-окупаційні війська обстріляли центр населеного пункту Василівка, Запорізької області. Снаряди прилетіли у двір місцевої школи", - йдеться в повідомленні.

Омбудсмен зазначила, що Харків і Херсон продовжують залишатися під потужними обстрілами російських військ.

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"Сьогодні вночі в результаті повітряного удару в м. Житомирі загинула одна дитина і постраждало 6 дітей. Вони були врятовані з підвалів напівзруйнованих будинків. Своїми діями Збройних сил Російської Федерації продовжують цинічно порушувати основні права дітей - право на життя та охорону здоров'я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини", - зазначила вона.

Людмила Денисова закликала міжнародне співтовариство і правозахисників відреагувати на цинічні дії армії РФ і закрити повітряний простір України від ворожої авіації.

"Частини цих смертей можна було уникнути в разі встановлення безпольотної зони над Україною. Закликаю міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації підтримати ініціативу щодо закриття українського неба від винищувачів ворога", - підкреслила вона.

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Як раніше повідомляли, в Україні за чотири дні агресії загинуло шістнадцять дітей. Медики боролися за їхнє життя, проте врятувати їх не вдалося, заявив Віктор Ляшко в прямому ефірі телеканалу Рада.

"Четверту добу більшість людей не виходить з лікарень, з операційних, цілодобово надаючи і оперуючи поранених, ми рятуємо життя. Оперуємо і дітей. На жаль, 16 дітей врятувати не вдалося", - розповів глава МОЗ.

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