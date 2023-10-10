Операція на території Білорусі: Росія готується провести жахливу провокацію

Росія та Білорусь готуються провести провокацію з метою дескридетації України. Ціллю атаки спецслужби ворога визначили одну із нафтобаз в Білорусі.

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Росія та Білорусь готуються провести провокацію проти України / Колаж Главред, фото: Центр національного спортиву, Головне управління ДСНС України

Спецслужби Росії та Білорусі мають намір провести операцію "під чужим прапором" на території Білорусі. Вони планують випустити дрон, на якому буде вибухівка, та спрямувати його до нафтобази з метою обвинувачення України в цьому. Цю інформацію оприлюднив Центр національного спротиву.

Як зазначається, ворог розглядає об’єктом для теракту нафтобазу "БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ" поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області, що неподалік білорусько-польського кордону.

"Планується здійснити скид з БПЛА. За інформацією від білоруського підпілля, аеророзвідку ймовірних об’єктів вели "вагнерівці" в серпні цього року", - мовиться у повідомленні. відео дня

У Центрі національного спротиву зазначають, що сили оборони України діють виключно на території України. Ця провокація необхідна росіянам, аби зменшити рівень підтримки нашої держави.

Росія втягує Білорусь у війну

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, днями у Білорусі заявили про черговий етап перевірки бойової готовності Збройних сил. Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв пояснив, чи є загроза для України. За його словами, на відповідних напрямках посилюється пильність наших прикордонних нарядів.

Як зазначає виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, білоруський диктатор Олександр Лукашенко поставлений російським диктатором Володимиром Путіним в такі умови, що просто зобов'язаний все більше і більше догоджати армії країни-агресора РФ.

Водночас, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що РФ вивела у рамках ротації практично всі свої підрозділи з Білорусі.

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