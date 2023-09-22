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У Білорусі проводять військові навчання: прикордонники розкрили, чи є загроза Україні

Юлія Куришко
22 вересня 2023, 19:42 оновлено 22 вересня, 19:59
Держприкордонслужба пильно слідкує за тим, що відбувається на території Білорусі.
У Білорусі проводять військові навчання: прикордонники розкрили, чи є загроза Україні
Прикордонники розповіли про ситуацію у Білорусі / колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що найближчими днями у Білорусі почнеться активна фаза військових навчань.

"Ми спостерігаємо за тим, що в найближчі дні на території Білорусі має відбутися активна фаза навчання, але за нашою інформацією, це виключно підрозділи армії Білорусі братимуть участь на полігонах, які віддалені від кордону з Україною. Можу зазначити, що значної загрози це Україні не несе", - сказав Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він додав, що Держприкордонслужба пильно слідкує за тим, що відбувається на території Білорусі. На сьогодні Росія не має в Білорусі достатніх сил, щоб створити реальну загрозу повномасштабного повторного вторгнення на територію України, і навіть здійснення провокацій на кордоні. Тим часом ДПСУ продовжує укріплення лінії кордону.

відео дня

Нагадаємо, що Росія вивела із Білорусі майже всі свої підрозділи. По лінії держкордону з Білоруссю за останній час прикордонники не фіксували будь-яких змін. На кордоні ситуація повністю контрольована.

Експерт спрогнозував, чим закінчаться плани Кремля щодо тиску на захід через Білорусь. Своїми діями з розміщення ядерної зброї в Білорусі путінський режим, вважає Олександр Леонов, практично "стріляє собі в ногу".

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