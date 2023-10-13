У "темі" – ФСБ і КДБ: ГУР розкрило нові плани Росії втягнути у війну Білорусь

Агресорка Росія може піти на реалізацію провокації, щоб втягнути республіку Білорусь у розв'язану Москвою війну проти України, сказав Андрій Юсов.

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Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України, але у Мінську на це не підуть - Юсов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони Білорусі

Країна-окупант Росія не припиняє спроб втягнути Білорусь у війну проти України. Щоб реалізувати свій план, Москва може піти на провокацію – наприклад, атакувати нафтобазу в Брестській області і звинуватити у таких діях Київ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В інтерв'ю Radio NV він розповів про те, що втягування Білорусі у війну – стратегічне завдання для Росії. Зокрема, російські окупанти можуть піти на провокацію проти нафтобази у Брестській області і звинуватити у цьому Україну. У підготовці провокації задіяні ФСБ РФ і білоруське КДБ.

"Є стратегічне завдання Кремля - втягнути білоруську армію в повноцінну наземну операцію у війні проти України на боці РФ. І за весь період повномасштабного вторгнення це не вдалося. Але, тим не менш, спецслужби російські спроб не будуть залишати", - сказав Юсов. відео дня

Втім, на думку спікера ГУР, у Мінську розуміють, що вступати у війну – не у їхніх інтересах, тому навіть під тиском Кремля на такий крок у Лукашенка не підуть.

Втім, як стверджує представник військової розвідки, Росія має всю інформацію про об'єкти критичної інфраструктури Білорусі, тому у росіян не буде проблем створити там провокацію.

"Інформацію цю використовували і будуть використовувати як проти України, так і проти самої Білорусі. Таких сценаріїв є чимало. Від імітаційних ДРГ, використання безпілотників по об'єктах інфраструктури енергетичного сектора, і багато інших моментів. У цьому контексті росіян не треба недооцінювати. У них багатий досвід: і бомбардування Воронежа, і підриви будинків своїх же, із власним мирним населенням, і багато інших сценарії. Тут такого кривавого креативу їм вистачає", - підкреслив Андрій Юсов.

Загроза для України з Білорусі

Українські прикордонники розкрили, чи є загроза Україні із Білорусі, де проводяться військові навчання. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, у навчаннях беруть участь виключно білоруські військовослужбовці. Поки що подібні маневри українській державі нічим не загрожують.

У Білорусі перевіряють бойову готовність, розповів командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв. Як заявив Наєв, армія утримує необхідні підрозділи, щоб у разі провокації відбити атаку.

У центрі Інформаційного спротиву при ССО ЗСУ повідомили, що Росія і Білорусь готують провокацію проти України. За даними ЦНС, російські та білоруські війська мають намір атакувати дроном нафтобазу в Брестській області і звинуватити в цьому Київ. Провокація розрахована на зниження рівня підтримки України з боку Заходу.

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