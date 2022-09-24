"Росія не виграє": Шольц зробив гучну заяву щодо війни в Україні

Олаф Шольц висловився з приводу війни в Україні / Reuters/скріншот Bundeskanzler

Росія не виграє війну проти України, але Німеччина, Європа повинні виграти при цьому свої "битви" у розв'язаній Путіним війні, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

У подкасті на сайті Bundeskanzler він нагадав про те, що всі бачать жахливі картини війни, яку Росія почала проти України, чують новини про руйнування, про багато смертей, сказав канцлер.

"Але ми також знаємо, що Росія не виграє цю війну", – переконаний він.

Разом з тим він нагадав, що крім безпосереднього фронту є багато інших полів битв, зокрема голод, який становить велику небезпеку для багатьох країн Африки, для людей Південної Америки, Азії. І тому було зроблено все, щоб зерно можна було вивозити з України, щоб не було голоду.

Інша лінія боротьби стосується питання: Як можна гарантувати, що енергопостачання залишатиметься безпечним у Німеччині, Європі та багатьох інших країнах світу? Федеральний уряд, за словами його керівника, прийняв далекосяжні рішення з початку року, гарантуючи, що ФРН може забезпечити поставки вугілля, нафти і газу, що електропостачання продовжує функціонувати, і німці можуть сьогодні сказати, що пройдуть цю зиму, каже він.

Але наступним завданням є питання цін, перш за все, ціни на електроенергію, тепло чи газ.

"Вони занадто високі і повинні опускатися", - констатував політик.

Він заявив, що потрібно зробити так, щоб ціни на електроенергію і газ знову впали. Для цього була створена комісія, ведуться переговори з Євросоюзом і з усіма, хто експортує газ в Європу і Німеччину.

Підсумовуючи, Шольц запевнив, що німці нікого не залишать сам на сам з проблемами, законодавча машина запрацювала і дуже-дуже швидко організує необхідну підтримку громадян і бізнесу, промисловості.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні обіцяну військова техніка. Як повідомляє Міноборони Німеччини, ЗСУ отримали дві реактивні системи залпового вогню Mars II і 50 бронетранспортерів Dingo. Крім техніки, в Німеччині також запустять Навчальні проекти для українських військових.

Раніше у Збройних силах Німеччини виступили проти подальшої військової допомоги Україні. Глава Союзу військовослужбовців бундесверу Андре Вюстнер заявив, що військова допомога Україні нібито "послаблює бундесвер".

У вересні видання Welt писало, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про постачання Києву передових німецьких танків Leopard 2. З боку Шольца не прозвучало будь-якої конкретики, а сам він не виявив бажання змінити свою негативну точку зору щодо передачі танків українській державі.

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