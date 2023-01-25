"Росія не готується до жодних атак": політолог назвав реальну причину появи ППО в Москві

Кремль хоче убезпечити себе від протестів, демонстрацій і військових переворотів.

Політолог розповів, чому в Москві поставили ППО / Колаж фото Telegram, Главред

Росія не готується до жодних атак. Кремль просто намагається застрахувати себе від внутрішніх бунтів, демонстрацій і військових переворотів. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

"Від з'ясування стосунків на вулицях між чеченцями і Росгвардією. У Кремлі розуміють, що все це може початися в будь-який момент. Всьому світу не вистачає не українських перемог, а конфліктів всередині російського керівництва. І це керівництво розуміє, що такі конфлікти обов'язково хлинуть на вулиці Москви", - сказав Небоженко.

Він переконаний, що Кремль наказав поставити ППО в самій Москві не через те що боїться атак, а щоб "психологічно привчити москвичів до присутності військових".

"А далі - один крок до воєнного стану, який росіяни можуть оголосити в будь-який момент. Інакше у них просто не можна, і тому потрібен якийсь привід (а його немає), значить, треба створити подію, щоб за півроку привчити населення до того, що поява БТРів і озброєних патрулів на вулицях Москви - це нормально", – додав політолог.

У Москві та біля резиденцій Путіна встановили ППО

Раніше повідомлялося, що у Москві поставили комплекси протиповітряної оборони на дахах будівель. Такі системи ППО окупанти за допомогою підйомного крана висадили, зокрема, на дах одного з бізнес-центрів та будівлі російського міноборони. Загалом відомо про встановлення мінімум п'яти таких систем у столиці РФ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував розміщення систем ППО на дахах будинків в Москві. Зокрема, він нагадав про те, що Кремль тим самим порушує міжнародне право, в якому РФ часто звинувачує Україну.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що у Москві поставили комплекси ППО на дахах будівель тому, що влада країни-окупанта Росії взялася за підготовку свого населення до затяжної війни.

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