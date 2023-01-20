Системи ППО на дахах будинків: в ОП їдко висміяли паніку в Москві

Михайло Подоляк прокоментував розміщення установок ППО "Панцир-С1" на дахах адміністративних будівель в Москві.

Михайло Подоляк / ОПУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував розміщення систем ППО на дахах будинків в Москві.

Зокрема, він нагадав про те, що Кремль тим самим порушує міжнародне право, в якому РФ часто звинувачує Україну. Про це представник ОП написав у Twitter.

При цьому він звернув увагу на фото з розміщенням установок ППО "Панцир-С1" на дахах адміністративних будівель в Москві.

"Чи не хоче Лавров ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право і російську ППО в житлових кварталах?"- пише радник глави ОП.

"Чи не хоче Путін/Пєсков ще раз пояснити концепцію "триденної СВО" і довести, що "все за планом", - додав Подоляк.

Нагадаємо, що в російських Telegram-каналах почали з'являтися фото і відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель і вільних майданчиках в Москві. Разом з установкою в Заріччі їх вже мінімум п'ять.

Раніше повідомлялося, що в центрі столиці країни-агресора РФ Москви встановили системи протиповітряної оборони прямо на даху двох будівель-бізнес-центру в Тетеринському провулку і будівлі російського Міноборони. Там поставили зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир".

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