Злякалися не дронів: в ISW пояснили, навіщо в Москві поставили комплекси ППО на будинках

Влада РФ хоче налякати своїх громадян "небезпекою від війни" безпосередньо для них і підготувати їх до затяжних бойових дій.

В ISW пояснили, навіщо в Москві поставили комплекси ППО на будинках/ Telegram

Влада країни-окупанта Росії взялася за підготовку свого населення до затяжної війни. Саме з цієї причини у Москві поставили комплекси протиповітряної оброни на дахах будівель. Відомо, що такі системи ППО окупанти за допомогою підйомного крана висадили, зокрема, на дах одного з бізнес-центрів та будівлі російського міноборони.

Таким чином Кремль намагається створити нову "картинку" війни і показати, нібито вона є небезпечнішою для росіян. Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль, ймовірно, розгорнув системи ППО в Москві, щоб створити нову "картинку" війни, яка стала небезпечнішою для російського суспільства. Таким чином окупанти намагаються посилити інформаційні операції з підготовки населення до затяжної війни та до подальших жертв", – сказано в повідомленні.

Крім цього, розміщенням у Москві систем протиповітряної оборони російська влада хоче провести низку аналогій з бойовими діями часів Другої Світової війни, коли засоби ППО встановлювалися безпосередньо по всій Москві.

Нагадаємо, у Telegram-каналах РФ почали з'являтися фото і відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель і вільних майданчиках в Москві. Разом з установкою в Заріччі їх вже мінімум п'ять.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував розміщення систем ППО на дахах будинків в Москві. Зокрема, він нагадав про те, що Кремль тим самим порушує міжнародне право, в якому РФ часто звинувачує Україну. При цьому він звернув увагу на фото з розміщенням установок ППО "Панцир-С1" на дахах адміністративних будівель в Москві.

У мережі висміяли страхи російських окупантів, які встановлюють ППО на дахах будівель в російський столиці, створивши на цю тему безліч мемів і фотожаб.

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