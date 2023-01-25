Україні варто бомбити дронами Кремль, щоб "опускати" Росію - Небоженко

Віктор Небоженко підкреслив, що саме такі речі сильно б'ють по всіх росіянах, від глибинки до першої особи.

Віктор Небоженко, Кремль / Главред, УНІАН

Росія не застосує ядерної зброї навіть якщо Україна прорветься до Москви. Основною темою 2023 року буде ракетно-Дронова дуель.

В інтерв'ю Главреду політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко зазначив, що РФ здатна тільки зробити чергову спробу масового обстрілу найбільших українських міст України.

"Нічого більше Росія зробити вже не може - ні ядерна зброя, ні балістичні ракети нею вже не застосовні. Росія ж бореться "з НАТО і США", тому бомбити якусь Хацапетівку - не означає завдати удару по Вашингтону або Берліну. Адже Захід більше не боїться ядерної атаки на себе, а тому Кремль вже не досягає своєї мети", - пояснив політолог.

За його словами, якими б не були події на фронті, основною темою 2023 року буде ракетно-дронова дуель.

"Росія спробує завдати шкоди Україні, Україна – Росії, але у нас більше можливостей для цього. Росія, на відміну від України, матеріального збитку не відчуває, але реагує на символічні удари. А вони дуже прості – Кримський міст, крейсер "Москва", бомбардування українськими дронами Кремля і так далі", - пояснив Небоженко.

Він підкреслив, що саме такі речі сильно б'ють по всіх росіянах, від глибинки до першої особи.

"І ця дуель буде не для помсти, Україні варто бити туди, де є символічні, важливі для Росії місця. Важливий момент - в України є стратегія. І ми будемо бити так, щоб постійно "опускати" в очах світу Росію і її армію. І це буде правильно", - підсумував експерт.

Нагадаємо, що в російських Telegram-каналах почали з'являтися фото і відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель і вільних майданчиках в Москві. Разом з установкою в Заріччі їх вже мінімум п'ять.

Раніше повідомлялося, що в центрі столиці країни-агресора РФ Москви встановили системи протиповітряної оборони прямо на даху двох будівель бізнес-центру в Тетеринському провулку і будівлі російського Міноборони. Там поставили зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир".

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